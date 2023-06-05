Дуже добре підготовлені, – генерал Міллі оцінив можливості ЗСУ під час контрнаступу

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі оцінив підготовку українських захисників до очікуваної контрнаступальної операції. За його словами, Україна "дуже добре підготовлена".

Водночас Міллі каже, що про результати говорити ще зарано. Очевидно він натякнув, що наступ наших воїнів ще не розпочався.

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Ця війна – загроза для усього світу

Вони (українці – 24 Канал) перебувають у війні, яка є загрозою для існування самої України та має більше значення для решти світу – для Європи, насправді для Сполучених Штатів, але також і для всього світу,

– сказав генерал.

Додамо, що радник президента США Джейк Салліван також позитивно оцінює шанси українських військових на проведення контрнаступу. Він переконаний, що повернення територій суттєво вплине на майбутні переговори з Росією.

Крім того, він заявив, що під час контрнаступу Києву вдасться повернути деякі стратегічно важливі території, але які саме – залежатиме від дій військових.

Що відомо про очікуваний контрнаступ ЗСУ

Нещодавно у Криму на телебаченні показали відео від українських захисників як ймовірне попередження про початок контрнаступу. На ньому військові натякають. що плани люблять тишу.

Крім того, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський дав свою оцінку майбутнім операціям ЗСУ. За його словами, зовсім скоро настане час, коли українська сторона здійснить довгоочікуваний контрнаступ.

А президент Володимир Зеленський в одному з інтерв'ю запевнив, що наша держава вже готова розпочати контрнаступ. Президент наголосив, ми твердо віримо, що все вийде.