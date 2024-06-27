Один із найкращих варіантів для України, – Романюк про призначення нового генсека НАТО

Північноатлантична рада вирішила призначити прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте генеральним секретарем НАТО. На цій посаді він замінить Єнса Столтенберга, який очолював Альянс 10 років.

Марк Рютте почне виконувати повноваження генерального секретаря НАТО з 1 жовтня 2024 року, саме тоді звершиться термін повноважень його попередника Єнса Столтенберга.

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Член Атлантичної ради, голова ГО "Україна в НАТО" Юрій Романюк розповів 24 Каналу, що коли Росія здійснила повномасштабний напад на Україну у 2022 році, тоді вся Європа й особисто Марк Рютте суттєво змінилися. Новопризначений генсек НАТО повністю став на бік України.

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Романюк зауважив, що Марк Рютте став палким прихильником України, а уряд Нідерландів надає всебічну підтримку нашій країні та її громадянам.

Зміна генсека НАТО й обрання Марка Рютта – це один з найкращих варіантів для України і загалом Альянсу. Будемо сподіватись, що він надалі буде йти в тому ж напрямку, що й Столтенберг. Думаю, що для України не буде ніяких несподіванок з призначенням нового генсека,

– озвучив Романюк.

Коротко про нового генсека НАТО

Посли 32 держав-членів Альянсу схвалили кандидатуру Марка Рютте на посаду генсека НАТО 26 червня. До цього він був прем’єр-міністром Нідерландів, обійняв посаду у 2010 році. Від початку широкомасштабної війни Росії проти України Рютте почав активно підтримував нашу державу. Зокрема, уряд Нідерландів виявив бажання надати ЗСУ літаки F-16, аби посилити обороноздатність України.