Трамп повертається спиною до війни в Україні
- Марко Рубіо заявив, що якщо війну в Україні неможливо завершити, слід рухатися далі.
- Валерій Пекар закликає не нервувати, посилювати співпрацю з Європою та потенційними союзниками в США, і не підіймати тему виборів.
Марко Рубіо сказав, що якщо неможливо завершити війну в Україні, треба рухатися далі. Це повністю відповідає сценарію, який я з кінця листопада позначив як найбільш імовірний.
Розвиток найімовірнішого сценарію розпочався
Не маючи інструментів тиску на Росію, Дональд Трамп повертається спиною до російсько-української війни й іде займатися іншими справами – у західній півкулі, на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії. Про це заявив Валерій Пекар, інформує 24 Канал.
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Проблему війни в Україні Трамп оголошує європейською й перекидає на європейців. Це – дуже очікувано.
Що робити?
1. Не нервувати, бо реалізується завчасно передбачений найімовірніший сценарій, що ж тут вже нервувати. Хто не зачаровувався обіцянками миру за 24 години, той тепер не розчарований.
2. Посилювати співпрацю з Європою.
3. Посилювати співпрацю з (потенційними) союзниками у Сполучених Штатах. Це передусім консервативні республіканці, а також демократи, і далі по списку: мери, університети, церкви, бізнес, громадські організації тощо.
4. Забути навіть думати про вибори.
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