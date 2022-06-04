Мародерству немає меж: в акваторію Маріупольского порту зайшло друге судно для металопрокату

В акваторію Маріупольського порту зайшло вже друге судно під російським прапором. Воно швартується для навантаження металопрокату.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він наголосив, що мародерству російських окупантів немає меж.

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"Прямо зараз в акваторію Маріупольського порту зайшло друге судно під прапором Росії та швартується для навантаження металопрокату. Апетит приходить під час їжі. Мародери", – зазначив радник мера.

Що відомо про крадіжку металу

Російські військові почали вивозити український метал з порту Маріуполя. Журналісти отримали супутниковий знімок Planet Labs, на якому видно, що судно "RM-3" 28 травня зупинилось біля одного з причалів порту, де зазвичай завантажують метал.

Розслідувачам вдалось з'ясувати, що судно належить російській компанії "Река-Море" з місцем реєстрації у Ростові-на-Дону.

Одне з російських державних медіа повідомило, що на судно завантажують метал, який відправлять у Ростов-на-Дону нібито "за договором", який уклали ще до 24 лютого. Втім, директор державного підприємства "Маріупольський торговельний порт" Ігор Барський спростував ці заяви.

Ситуація у блокадному Маріуполі: останні новини

Російські загарбники продовжують чинити злочини у захопленому Маріуполі. Зокрема, окупанти почали зносити будинки навіть без розбору завалів. Вони нищать докази своїх воєнних злочинів, адже пошук загиблих в розтрощених будинках фактично скасували.

Росіяни відкрили у Маріуполі ще одну фільтраційну в'язницю, де утримують українців в нелюдських умовах. За словами Петра Андрющенка, окупанти знущаються з них, застосовують тортури та вбивають.

Окупанти вирішили посилили "фільтраційні заходи" у Маріуполі й забороняють виїзд з міста. Вони бояться бунту місцевих мешканців.

Російські військові влаштовують сміттєзвалища безпосередньо у дворах багатоповерхівок Маріуполя. Через це вже найближчим часом у місті може спалахнути епідемія.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що росіяни залучили бойовиків, аби ті розвозили людям воду. Однак в обмін на неї окупанти вимагають, аби маріупольці йшли працювати, розбирати завали та допомагати ховати тіла.

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