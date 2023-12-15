Чи прорве Росію оборону ЗСУ у Мар'їнці: британська розвідка пояснила
Джерело:Міноборони Великої Британії
Представники розвідки Великої Британії 15 грудня оцінили ситуацію навколо Мар'їнки у Донецькій області. У відомстві зазначили, що російська армія прагне захопити це місто.
Водночас британська розвідка зазначила, що українські військові міцно тримають позиції поблизу зруйнованого міста. Тому прорив оборони наших захисників у відомстві оцінили малоймовірним.
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Розвідка Британії оцінила можливості прориву Росії біля Мар'їнки
У звіті британського відомства мовиться, що наразі тривають важкі бої за контроль над зруйнованим містом Мар'їнка та прилеглими до нього районами. Зокрема, представники розвідки наголосили, що Росія, ймовірно, ще більше скоротила невеликі ділянки території, які контролює Україна в межах міста.
У британській розвідці зауважили, що, ймовірно, стратегічною метою Росії в районі Мар'їнки є потенційне встановлення контролю над трасами T0510 і H15. Відомство наголосило, що цей крок спрямований на полегшення їх подальшого просування на захід до Курахового.
Попри поступові успіхи, великий та операційно значущий прорив Росії в цьому секторі залишається вкрай малоймовірним,
– зазначили у Міноборони Британії.
Україна контролює частину Мар'їнки
- Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський 13 грудня повідомив, що українські Сили оборони продовжують тримати під захистом місто Мар'їнка у Донецькій області. Там наші захисники успішно відбили атаки російських загарбників.
- Раніше у розвідці Великої Британії зазначали, що українська армія продовжує утримувати частину зруйнованого росіянами міста Мар'їнка. Зокрема, наші військові тримають оборону у західній частині населеного пункту.
- У Генштабі ЗСУ 15 грудня повідомили, що українські військові продовжують тримати оборону біля Мар'їнки. За минулу добу наші захисники відбили там 17 російських атак.
- Варто зазначити, що 1 грудня російські пропагандисти заявляли, що буцімто встановили повний контроль над містом Мар'їнка. Однак спікер об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун зауважив, що подібні заяви не відповідають дійсності, адже наші військові контролюють частину міста.