Росіяни не полишають спроб захопити Мар'їнку та повернути Роботине, – Генштаб

Українські військові продовжують просуватися вперед на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Тим часом росіяни з усіх сил намагаються завадити ЗСУ, здійснюючи невдалі спроби наступу.

Окупанти прагнуть відновити втрачені позиції. Зокрема, росіяни не відмовляються від наміру взяти Мар'їнку, зазначив в ефірі телемарафону речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун, передає 24 Канал.

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Росіяни "огризаються"

За словами Штупуна, за минулу добу противник 13 разів штурмував Мар'їнку, однак зазнав невдачі. Атакують росіяни переважно невеличкими групами до відділення, без техніки.

Крім того, окупанти намагаються відбити втрачені позиції в районі Роботиного. Як зазначає полковник, противник робить все можливе, аби відволікти українські сили від наступу.

Він сіпає наші війська, зокрема біля Рівнополя та Первомайського, уточнив речник.

Українські війська закріплюються біля Вербового

Минулого тижня стало відомо, що ЗСУ вдалося прорвати ворожу оборону біля Вербового, що на Запоріжжі. Наразі наші військові намагаються закріпитися на зайнятих позиціях. Штупун пояснив, що це робиться задля того, аби вони могли рухатися вперед, і ворог водночас не завдав їм удару десь у фланг.

Біля Вербового окупанти стоять в обороні. Також вони пробують відбити втрачені позиції.

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