Замість нових рот "Шторм Z" під Мар'їнку завезли кадирівців: у ЗСУ пояснили зміну тактики

Росіяни зтягують на окуповані українські землі групу спецспризначенців "Схід-Ахмат". Навіть ці бійці не зможуть допомогти Росії заволодіти українською територією.

Кадирівці почали виконувати функції штурмовиків. Про це 24 Каналу розповів речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень.

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Чи несуть нові підрозділи загрозу ЗСУ

Валерій Шершень наголосив, що наразі Мар'їнка – найгарячіша точка на Донбасі. Туди перекинули загін "Схід-Ахмат" у межах ротації для підсилення інших регулярних військ російської армії та на заміну новоутвореному "Шторм Z".

"Шторм Z" рухалися здебільшого маленькими групами, коли виконували штурмові дії, а підрозділи "Схід-Ахмат" – великими групами, намагаються взяти кількістю, продавити нашу оборону, мають підтримку танків і важкого озброєння,

– пояснив він.

Втім, на довго кадирівців не вистачить. Їхнє переміщення – це спроба морального та психологічного тиску на українських захисників.

"У нас грамотно побудована оборона: виявити противника, якісно відпрацювати розвідкою, завдати вогневого ураження", – переконаний Валерій Шершень.

Те, що ворог періодично перегруповується й здійснює такі ротації, вказує на те, що підрозділи періодично завдають втрат в особового складу та техніки, через що падає рівень їхньої боєздатності.

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