Війна Трампа з Маском: до чого тут секс-скандал Епштейна і як це вплине на Америку

Один із найвпливовіших альянсів в американській політиці, схоже, добіг свого логічного кінця. Президент Дональд Трамп і мільярдер Ілон Маск влаштували публічний скандал у соцмережах, який завершився взаємними звинуваченнями, погрозами та натяками на секс-скандал.

Це стало очікуваним продовженням історії про відхід Маска з політики, звільнення з його креатури – DOGE – та критики трампівського законопроєкту про бюджет.

Детальніше про скандал, який матиме вплив навіть на космос, – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Читайте також Геть з Білого дому: чому Маск йде з політики та став токсичним для Трампа й американців

Сварка Трампа і Маска: що відомо

Чергова хвиля скандалу почалася ще в четвер, 5 червня, коли Трамп визнав, що їхні стосунки з Маском охололи. Він заявив, що дуже розчарований у мільярдері після того, як той кілька днів поспіль критикував головний законопроєкт президента щодо внутрішньої політики.

У нас з Ілоном були чудові стосунки. Не знаю, чи будемо ми їх мати надалі,

– сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Ця заява пролунала менше ніж через тиждень після того, як вони обмінювались компліментами в останній день роботи Маска як спеціального урядового радника.

Маск не змусив себе чекати. На платформі X він написав, що без нього Трамп не переміг би на виборах 2024 року:

Без мене Трамп програв би. Демократи контролювали б Палату представників, а у Сенаті був би розклад 51 – 49 не на користь республіканців. Невдячність – річ прикра.

Це повідомлення лише загострило ситуацію. Конфлікт між президентом і його колишнім союзником, донором і урядовцем розгорівся на повну. І хоча Трамп доручив Маскові у другій адміністрації радикально реформувати уряд через так званий департамент ефективності, після звільнення Маска їхня дружба різко зійшла нанівець.

Цікаво! Маск може використати свої ресурси, аби фінансувати кампанії проти республіканців і не дати останній транш у 100 мільйонів доларів на підтримку Трампа, пише New York Times. Через соцмережу X він натякає на створення нової політичної сили, дражнить Трампа публічними заявами про Епштейна і погрожує зупинити діяльність компаній, важливих для держави, зокрема SpaceX.



У відповідь Трамп заявляє про можливість розірвати державні контракти з компаніями Маска, ініціювати розслідування його громадянського статусу, вживання наркотиків і доступу до секретної інформації. Крім того, він натякає на застосування президентських повноважень для тиску на Маска і його бізнес.

Ще у вівторок Маск назвав республіканський законопроєкт про податки, видатки, енергетику та кордон "огидним", оскільки, за його словами, він різко збільшить дефіцит бюджету. Закон уже пройшов Палату і зараз розглядається в Сенаті.

Маск чітко дав зрозуміти: він або "завалить" документ, або доб’ється його переписування. За даними CNN, з того часу Трамп і Маск більше не спілкувались.

До чого тут Епштейн і що відомо про справу

А вже в четвер пристрасті вийшли з-під контролю. Трамп пригрозив припинити всі державні контракти та субсидії для компаній Маска. Це може мати серйозні наслідки – від SpaceX до проєктів, пов’язаних із МКС.

До теми Удар по ШІ, екології та гендеру: чим загрожує "Великий і прекрасний" законопроєкт Трампа

Маск відповів вкрай різко, заявивши без доказів, що Трамп "фігурує у справах Епштейна" – і саме це, мовляв, є справжньою причиною, чому частину документів у цій справі досі не оприлюднили. Утім, доказів він не надав. У Білому домі ці звинувачення назвали "прикрим епізодом від Ілона", пов’язаним із тим, що в законопроєкті не враховано його інтереси.

У 2005 році поліція Палм-Біч у штаті Флорида розпочала розслідування щодо американського фінансиста Джеффрі Епштейна після того, як жінка з Флориди повідомила, що той чинив сексуальне насилля над її 14‑річною падчеркою. Спочатку він уклав угоду про визнання провини за менш тяжкі злочини – "сприяння проституції", провів близько року у в’язниці та отримав статус секс‑злочинця.



У 2019 році Епштейн був вдруге затриманий разом зі звинуваченнями в організації мережі сексуального насильства над неповнолітніми. При обшуках у його маєтку в Нью‑Йорку та на острові Літтл-Сейнт-Джеймс знайшли сотні компрометувальних фотографій відкритих домагань до дівчат, зокрема й дітей. Епштейна знову заарештували.

Під час очікування суду під вартою у Нью‑Йорку 10 серпня 2019 року Епштейна знайшли мертвим – офіційна експертиза дійшла висновку, що причиною смерті стало самогубство через повішення. Утім, багато хто, зокрема громадськість і ЗМІ, висловили сумніви в офіційному звіті, зважаючи на недбалість у спостереженні за в’язнем, порушення процедур та підозрілих свідків.

Після смерті Епштейна були оприлюднені розшифровки допитів присяжних 2006 року – з них стало відомо, що прокурори досить рано знали про його насильство над дівчиною віком 14 років та сплату ним грошей за залучення нових жертв. Попри це, угода Епштейна зі слідством залишалась чинною.



Трамп і Епштейн / Фото Davidoff Studios, Getty Images

Однією з головних фігур у справі стала Гізлейн Мейсвелл – близька колега Епштейна, яку у 2021 році визнали винною в торгівлі неповнолітніми дівчатами для сексуальної експлуатації. Вона отримала 20‑річний вирок.

Оприлюднені судові документи показали, що Епштейн використовував юридичні лазівки й впливовий статус, щоб уникнути серйозного покарання протягом десятиліть.

Однак його зв’язки з багатими та впливовими персонами зрештою призвели до суспільного резонансу. Серед них – британський принц Едвард та американський президент Білл Клінтон.

Попри смерть Епштейна, кейс породив довготривалі дискусії про корупцію в системі правосуддя, необхідність прозорості та захисту жертв. Розсекречення нових архівів і публічне обговорення цих тем тривають, посилюючи увагу до відповідальності впливових персон.

Джерела в адміністрації нагадали, що документи зі згадкою Трампа вже були оприлюднені й звинувачень йому ніколи не висували. Один з інформаторів CNN додав:

Якщо Ілон справді вірив, що президент був глибоко пов’язаний з Епштейном, чому він тоді проводив із ним шість місяців і писав, що любить його "настільки, наскільки гетеросексуал може любити гетеросексуала".

Маск також пройшовся по економічній політиці Трампа, заявивши, що його митна стратегія призведе до рецесії в другій половині року. А далі – більше: він публічно припустив можливість імпічменту президента і передачі влади віцепрезиденту Джей Ді Венсу.

Трамп у відповідь сказав, що не проти критики з боку Маска, "але йому слід було б зробити це кілька місяців тому". Після цього він відмовився відповідати на питання журналістів під час заходу з представниками поліції.

Конфлікт може дорого коштувати обом. Маск був найбільшим відкритим донором тогорічних виборів і обіцяв підтримати республіканців у 2026-му. Tesla вже втратила в ціні після чергових політичних заяв Маска, а можливе припинення держконтрактів стане для його бізнесу серйозним ударом.

Усе виглядало як типовий розрив – іронізували навіть союзники. Консервативна коментаторка Ешлі Сент-Клер, яка стверджує, що має дитину від Маска, написала Трампу у X: "Якщо потрібна порада з розриву – звертайтеся".

У четвер Трамп зустрічався з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і знову повернувся до теми. За його словами, головне, що зачепило Маска, – це скасування податкових пільг для електрокарів Tesla.

"Ілон ніколи не мав проблем із цим законопроєктом – аж до свого звільнення", – сказав Трамп.

Пізніше він написав у Truth Social:

Я попросив його піти, скасував мандат на електрокари, про який він знав. І він просто ЗБІСИВСЯ!

Маск відповів, що це "очевидна брехня". У X він написав, що законопроєкт йому не подобається не через субсидії, а через "гору огидного дерибану", який не чіпає пільги для нафтових компаній, але ріже підтримку "зелених" технологій:

Цивілізація не бачила такого законопроєкту. Великий і красивий – кажуть вони. Але або він великий і потворний, або стрункий і гарний. Я за другий варіант.

Республіканські стратеги, які співпрацювали з Маском, підтвердили CNN: мільярдера справді непокоїть зростання дефіциту. За оцінкою Бюджетного управління Конгресу, законопроєкт може збільшити дефіцит на 2,4 трильйона доларів.

Попри словесну війну, Маск згодом зробив кілька репостів із надією на примирення. А Трамп згадав, як Маск підтримував його кампанію і вклав у неї щонайменше чверть мільярда доларів.

Ілон мене дуже підтримував. Навіть агітував за мене. Думаю, я й так би виграв, але…

– сказав Трамп, натякнувши на напруження між Маском і своєю головою штабу Сьюзі Вайлз.

У Білому домі визнають, що Трампа справді шокувала критика Маска. "Президент не злий, він радше здивований і розчарований", – наводить CNN слова одного із радників. Але, за словами іншого, після заяв Маска про те, що без нього Трамп програв би, ставлення президента змінюється.

Помічники президента планують телефонну розмову з Маском, щоб залагодити конфлікт. Сам Трамп у коментарі Politico заявив, що "все гаразд" і підкреслив свої високі рейтинги підтримки. Його команда закликає зосередитись не на конфлікті, а на просуванні бюджетного законопроєкту, який і став причиною розбрату.

До теми Маск проти Трампа: чому в США почалися масштабні протести і як тарифи б'ють по кишені мільярдера

Також під час зустрічі з Мерцом Трамп все ж намагався тримати дипломатичний тон:

Я завжди любив Ілона. Але деякі йдуть із моєї адміністрації, і далі їм без неї якось порожньо. Дехто знову стає другом, а дехто – ворогом. Можливо, це "синдром Трампа". Не знаю, що це, але таке буває.

Цікаво, що на суперечку між Маском і Трампом відреагував Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, який мав власний курйоз із техномільярдером. У березні 2025 року Маск назвав Сікорського "маленькою людиною", відповідаючи на його зауваження щодо Starlink. Приводом стала погроза вимкнути Starlink Україні та обвалити фронт. Сікорський же нагадав Маску, що Польща фінансує доступ України до Starlik на 50 мільйонів доларів на рік.

Дивись, великий чоловіче, політика важча, ніж ти думав,

– написав Сікорський.

Трамп без космічних кораблів: орбітальний аспект

Ще однією відповіддю Маска на сварку з Трампом є погроза "негайно вивести з експлуатації" космічні кораблі Dragon, що виконують місії для NASA.

Ця заява стала тривожним сигналом: припинення співпраці з SpaceX може фактично зупинити запуск американських астронавтів у космос. Кораблі Dragon забезпечують доставлення екіпажу й вантажів на Міжнародну космічну станцію (МКС) і назад. Якщо Маск не блефує, США можуть залишитись без критично важливої інфраструктури під час найактивнішої фази експлуатації МКС перед її виведенням з обігу у 2030 році. Саме SpaceX має здійснити й кероване "поховання" станції.



Альтернативою міг би стати корабель Starliner компанії Boeing, але він досі не сертифікований для регулярних польотів і продовжує стикатися з технічними проблемами. Наступний запуск Dragon із місією Crew-11 запланований не раніше липня, однак тепер його перспектива опинилася під загрозою.

Скасування контрактів зачепить і амбітні плани NASA щодо висадки людей на Місяць. SpaceX розробляє космічний апарат Starship для програми Artemis – саме він має доставити астронавтів на Місяць у 2027 році в рамках місії Artemis 3. Цей проєкт, разом з урядовими скороченнями бюджету NASA на 25% і зменшенням фінансування наукових програм майже вдвічі, може зруйнувати теперішню модель роботи космічного агентства.



Корабель Dragon / Фото SpaceX

Наразі один Crew Dragon вже пристикований до МКС у межах місії Crew-10, а компанія Axiom Space готується до запуску четвертої приватної місії до станції за допомогою новітнього корабля Dragon.

SpaceX також розширює сферу приватних космічних польотів. Минулого року вона провела перший політ людини на полярну орбіту та перший приватний вихід у відкритий космос у межах місії Polaris Dawn. Ці ініціативи фінансує мільярдер Джаред Айзекман, який до нещодавнього часу вважався фаворитом Трампа на посаду адміністратора NASA. Однак Білий дім несподівано відкликав його кандидатуру, що може свідчити про розрив і в цьому напрямі.

У коментарі Space.com прессекретарка NASA Бетані Стівенс зазначила, що NASA продовжить реалізовувати бачення президента щодо майбутнього космосу: "Ми працюватимемо з нашими промисловими партнерами, щоб забезпечити досягнення поставлених цілей". Тож погрози Маска можуть розходитися з реальністю.