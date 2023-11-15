Експлуатує тему війни Росії проти України: навіщо Маск робить цинічні заяви

Американський мільярдер Ілон Маск може взяти участь у російській конференції, присвяченій штучному інтелекту AI Journey 2023. Там підприємець, імовірно, представить власний аналог ChatGPT – Grok.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок прокоментував цей інцидент 24 Каналу. За його словами, якщо розглядати анонсовану участь Маска в російській конференції разом з усіма його цинічними заявами, то йдеться про активну експлуатацію теми російсько-української війни.

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"Невідомо, чи він буде там фізично, чи виступатиме онлайн. Цікавий момент, його треба брати до уваги, але не важливий, тому що важливий сам факт заяв Маска. Він їх робить неодноразово, таких заяв чимало", – констатував Клочок.

Маск – майбутній Трамп?

На думку аналітика, Маск і колишній президент США Дональд Трамп дуже схожі саме за поведінкою та типажем. Й один, й інший завжди намагалися бути на вістрі подій, в епіцентрі скандалів – і це їм суттєво додавало медійності.

Зрештою саме це привело Трампа до посади президента США.

Тому я не виключаю, що в Маска такі самі амбіції. <...> Те, що він активно експлуатує війну Росії проти України для власної медійності, як на мене, абсолютно очевидно,

– зазначив Клочок.

Навряд чи Маск братиме участь у наступній президентській кампанії, але він нарощуватиме свої потужності на перспективу. Так, підприємець будує свою політичну кар'єру.

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