Правил більше не буде, – у Зеленського пояснили Маску, до чого може призвести "здача" України

Ілон Маск зробив ще одну скандальну заяву щодо України та Росії. В Офісі Президента відповіли на його заклики помиритися з державою-терористом.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував нещодавні заяви Ілона Маска щодо миру з Росією. Він пояснив американському мільярдеру, де той помилився.

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Що цьому передувало

Нещодавно Ілон Маск закликав світ налагодити нормальні відносини з Росією через побоювання, що країна-агресорка сформує з Китаєм та Іраном альянс. Також він боїться, що війни між Росією та Україною й Ізраїлем та ХАМАС переростуть у Третю світову війну.

Тому мільярдер закликав завершити російсько-українську війну. Також цей винахідник виступив за те, щоб США не давали регіональним конфліктам швидко ставати глобальними.

Що відповів на це Подоляк

Радник Андрія Єрмака погодився з американським мільярдером, що російська агресія в Україні має загальнолюдський та цивілізаційний характер у своїй руйнівності. Однак Подоляк побачив в міркуваннях Маска логічну помилку.

Маск вважає, що "здача України" під ніж обов'язкового масштабного російського геноциду приведе нас до кінця війни та "вічного миру". Це катастрофічна помилка,

– наголосив він.

Чому не можна припиняти підтримку

Як пояснив Подоляк, відмова від підтримки України призведе не до закінчення війни, а до різкого примноження конфліктів у всьому світі, кінця епохи міжнародного права та краху міжнародної економіки.

Правил більше не буде. Передбачуваність і договороспроможність остаточно помруть. Апетити агресорів зростатимуть, терористичні угруповання отримуватимуть дедалі більше інвестицій у межах "Осі зла",

– зауважив радник голови ОП.

На його думку, все закінчиться великою війною на різних континентах, у якій, ймовірно, доведеться взяти участь й громадянам США. Подоляк наголосив, що будь-які сумніви стають живильним середовищем для агресорів, хвилюючи їхні свідомості думками про слабкість Західного світу. Як приклад він навів ситуацію в Ізраїлі.

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