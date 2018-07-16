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Маск розійшовся: глава Tesla обізвав рятувальника, що розкритикував його субмарину

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Ілон Маск
Ілон Маск / Фото з відкритих джерел

СЕО SpaceX і Tesla Ілон Маск не може змиритись з тим, що його міні-субмарину не використали під час рятувальної операції у Таїланді. Він обізвав одного з рятувальників, британського дайвера, "хлопцем-педофілом".

Про це повідомляє TechCrunch.

Маск навіть написав, що готовий поставити гроші на це, але потім видалив усі образливі повідомлення.

Як пишуть журналісти, це була справжня істерика з боку Маска. Так обурило підприємця інтерв'ю британського дайвера Верна Ансворта, який назвав маленький підводний човен Маска "PR-трюком".

"Він не розумів реальних умов, у яких проводилася рятувальна операція, лінійні розміри човна і його жорсткий корпус не дозволили б йому просунутися вглиб і на милю. Маск особисто прибув на місце проведення рятувальної операції, але практично відразу його попросили покинути місце події. Свій човен він може запхати в одне місце", – сказав тоді Верн Ансворт.

На це відреагував Маск у своєму Twitter, він назвав опонента педофілом, зазначивши, що не бачив Ансворта на місці інциденту, а тайські морські піхотинці, що рятували дітей, "по-справжньому круті". Трохи пізніше Маск видалив скандальний твіт і відповіді на нього.

Нагадаємо, Ілон Маск показав відеозапис міні-субмарини розробленої спеціально для допомоги в операції з порятунку дітей, що застрягли у печері Тхам Луанг в Таїланді. Нагадаємо, 2 липня у Таїланді рятувальники знайшли живими усіх 12 підлітків та їхнього футбольного тренера, які 23 червня зникли в затопленій повінню печері Кхао Луанг.

8 липня розпочалася операція з порятунку дітей з печери. Станом на зараз усіх дітей вже евакуювали.

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Теги: Таїланд Скандал Ілон Маск Техно Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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