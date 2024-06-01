На Львівщині 6 ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури

Росія вночі проти 1 червня масовано атакувала Україну. Стали відомі нові деталі ворожого удару по Львівській області.

Вночі проти 1 червня ворог вдарив по Україні дронами та ракетами різних типів. У Львівській ОВА розповіли, скільки ракет атакували область.

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Знищували цілі над Львівщиною

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що 6 крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області.

За його словами, є руйнування. Водночас він зазначив, що внаслідок атаки є 4 постраждалих. Спочатку він писав, що постраждалих немає, але інформацію. уточнили. Про 4 постраждалих на Львівщині також повідомили й у МВС.

Зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи ПвК "Захід" у своїй зоні відповідальності знищили 18 ракет та 6 "Шахедів".

Росія вночі проти 1 червня атакувала енергетичні об'єкти у різних регіонах України, однак ворог бив не тільки по них. Зокрема, у Балаклії, що на Харківщині росіяни поцілили у житлову забудову. Там відомо про 12 постраждалих, серед них – 8 дітей. Раніше також була інформація, що вагітна теж отримала поранення, однак це не підтвердилось.

Крім цього, відомо, що ракети долетіли аж до Закарпатської області. Вони були спрямовані на Мукачево. Таке стається вкрай рідко. Водночас у Закарпатській ОВА згодом пояснили, що ракети майже одразу змінили курс на Львівщину, тож не завдали жодної шкоди регіону.

Крім цього, неспокійно було й на Прикарпатті. Там спалахнула пожежа. Її вдалося оперативно ліквідувати.

Ворог вдарив по об'єктах ДТЕК