Росія масовано атакувала українську енергетику: у Шойгу видали чергову цинічну заяву

Російські військові з-під руки Сєргєя Шойгу завдали 11 квітні масованого ракетно-дронового удару по українській енергетиці. У Кожугетовича вже встигли зробити цинічну заяву, щоб виправдати свій терор.

У так званому міністерстві оборони Росії після полудня 11 квітня з'явилася публікація. У ній окупанти назвали масовану атаку по українській енергетиці обстрілом у відповідь на спроби України бити по нафтовій та енергетичній галузі країни-агресорки.

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Вигадали про удари "високоточною зброєю"

У дописі, який є черговим доказом того, що Росія навіть не приховує своїх намірів тероризувати Україну, міністерство оборони, яке очолює Сєргєй Шойгу, заявляє, що "високоточною зброєю" повітряного та морського базування, а також безпілотниками завдало ударів. А цілями їх стали об'єкти паливно-енергетичного комплексу нашої держави.

У найкращих традиціях пропагандистської машини, окупанти запевняють, що буцімто вдалося досягнути цілей. Ба більше, буцімто "усі об'єкти уражені".

Для того, щоб бодай якось виправдати свій ракетний і дроновий терор, у відомстві заявили, що буцімто порушили роботу українських підприємств військової промисловості. Що буцімто зірвали перекидання резервів до районів бойових дій. Ну і, ясна річ, буцімто ускладнили постачання підрозділів і військових частин ЗСУ паливом.

Окупанти били по енергетичній інфраструктурі

Як зазначили в Укренерго, 11 квітня російські військові вкотре завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Ракети та дрони пошкодили підстанції та об'єкти генерації відразу у 5 областях:

Харківській,

Запорізькій,

Одеській,

Київській,

Львівській.

Слід розуміти, що найскладніша наразі ситуація у Харківській області. Раніше в ОВА повідомляли, що у місті фіксували близько 10 прильотів. В області ввели аварійні графіки відключення світла. Також не працювало метро – лиш як місце для укриття від атак.

Звернімо увагу, що ворог повністю зруйнував Трипільську ТЕС на Київщині. Вона була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Загалом ворог випустив 82 засоби повітряного нападу. Нашим оборонцям неба вдалося знищити 57 повітряних цілей російських загарбників. Мовиться про 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, 39 "Шахедів", а також 2 керовані авіаційні ракети Х-59.