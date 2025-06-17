У Росії цинічно прокоментували масовану атаку на Київ

У ніч проти 17 червня ворог випустив по Україні майже 500 засобів повітряного нападу. Основний удар противник спрямував на Київ. У столиці зруйновано кілька житлових будинків, сотні людей поранені, є численні жертви.

Кількість загиблих киян внаслідок ворожого удару може зрости, адже станом на 13:00 на різних локаціях у столиці тривають пошуково-рятувальні роботи, передає 24 Канал.

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"Високоточний удар"

Тим часом вороже міноборони у ранковому звіті цинічно збрехало про те, що російські військові завдавали удари по військових об'єктах. Багатоповерхівки, дитячі садки, залізниця – що саме з цього переліку сприйняли окупанти за об'єкти ВПК невідомо.

Так, загарбники похвалилися, що вночі було "завдано групового удару високоточною зброєю повітряного, наземного та морського базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами по об'єктах військово-промислового комплексу України в Київській області та Запоріжжі".

Мета ударів досягнуто. Усі призначені об'єкти вражені,

– заявили воєнні злочинці.

До слова, президент Зеленський закликав США та Європу відреагувати на російський терор, так, як має це робити цивілізоване суспільство реагує на терористів. Глава держави наголосив, що очільник Кремля обстрілює Україну лише тому, що йому дозволяють це робити. "Це терористи повинні відчувати біль, а не нормальні, мирні люди", – заявив політик.