Відомі імена двох енергетиків, яких вбила Росія під час масованої атаки 17 листопада
Росія обстріляла енергетичну інфраструктуру Одещини. На одній із підстанцій Укренерго загинули двоє працівників.
Вбитих росіянами енергетиків НЕК "Укренерго" звали Дмитро Камінний і Максим Шаргородський. Вони працювали на одній з підстанцій компанії в Одеській області, в яку сьогодні був скерований прямий ворожий удар, передає 24 Канал із посиланням на Укренерго і Міненерго.
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Що відомо про загиблих енергетиків
Повідомляється, що Дмитру Камінному був 41 рік. Він працював в НЕК цілих 16 років. Спершу був електромонтером з обслуговування підстанції, а за кілька років сав черговим інженером. До трагічної події Дмитро Камінний вже 12 років працював диспетчером підстанції.
Дмитро був професіоналом високого рівня, надійним другом. У нього залишилась 10-річна донька,
– розповіли у компанії.
Іншому загиблому – Максиму Шаргородському – було 44 роки. Енергетичній галузі він віддав майже 20 років життя. З 2005 року працював на підстанції, прийшовши електрослюсарем з ремонту устаткування розподільних пристроїв, за 6 років став електромонтером з обслуговування підстанції, виконував обов’язки диспетчера ПС, був досвідченим фахівцем.
З початку повномасштабного вторгнення до травня 2023 року Максим був мобілізований до лав ЗСУ, після повернення продовжив працювати електромонтером. У нього залишилась 14-річна донька.
Висловлюю співчуття родинам та друзям загиблих. Втрачати близьких людей – завжди боляче. А раптова смерть від ворожих ракет – ще більш гірка втрата… Сподіваюсь, світ врешті змусить агресора належно відповісти за кожне відібране життя,
– відреагував на трагедію тимчасовий виконувач обов'язків голови правління Укренерго Олексій Брехт.
До слова, внаслідок атаки на енергетичну інфраструктуру Одещини у регіоні зникло світло і водопостачання.
Нагадаємо, що у ніч проти 17 листопада Росія завдала комбінованого удару по Україні. Ворог запустив 120 ракет різних типів: від крилатих до гіперзвукових. Також нашу країну атакували 90 дронів.
Повітряні сили повідомили про збиття 144 повітряних цілей: 102 ракет та 42 БпЛА.