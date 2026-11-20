Внаслідок російського обстрілу 20 листопада виникли пожежі на об'єкті енергетичної інфраструктури в Івано-Франківській області. Гасіння ускладнювала загроза повторних ударів.

Про це повідомили у ДСНС.

Що відомо про атаку на Івано-Франківщину?

У службі розповіли, що усі пожежі на об'єкті енергетичної інфраструктури вже ліквідовані. Внаслідок атаки ворога постраждалих немає. ️

Зверніть увагу! Ще раніше в Івано-Франківській області запровадили аварійні відключення світла.

Окрім енергооб'єкту, на території регіону є пошкодження цивільної інфраструктури.

У Бурштинській громаді Івано-Франківського району загорівся приватний житловий будинок. Пожежу ліквідували до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Фахівці ДСНС врятували з будинку двох людей. ️

У Галицькій громаді пошкоджений житловий будинок. На місцях працюють офіцери-рятувальники громад і піротехніки ДСНС.

Наслідки атаки на Прикарпаття / Фото ДСНС

Нагадаємо, Івано-Франківщина опинилася під масованою атакою росіян. В області лунали вибухи. Ворог бив по регіону крилатими ракетами.

Загалом уночі Росія запустила до 100 ракет різних типів, а також понад 400 ударних дронів. Більшість ворожих цілей силам ППО вдалося збити.