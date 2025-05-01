З-під завалів 5-поверхівки у Миколаєві дістали 20-річну дівчину: за її життя борються лікарі

Уночі 25 травня Росія масовано обстріляла Україну дронами та ракетами. У Миколаєві ворожий БпЛА влучив у п'ятиповерховий житловий будинок, зруйнувавши два поверхи.

Внаслідок удару по п'ятиповерхівці загинув 77-річний чоловік, ще 5 людей отримали поранення. Серед них троє – у важкому стані. Зокрема, 20-річна дівчина, яку врятували надзвичайники, передає 24 Канал із посиланням на ДСНС.

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Наслідки удару по Миколаєву

З-під завалів житлового будинку рятувальники деблокували двадцятирічну дівчину й обережно спустили на ношах автодрабиною.

Порятунок 20-річної дівчини: дивіться відео

Зараз за її життя відчайдушно борються медики, стан дівчини важкий.

Нагадаємо, що на Житомирщині внаслідок масованої атаки загинули 3 дитини – 8, 12 і 17 років. Також повідомляється про 8 загиблих у Київській та Хмельницькій областях.

У Тернополі внаслідок нічної атаки ракетою "Калібр" частково пошкоджено будівлю промислового підприємства, виникла пожежа на площі 1000 квадратних метрів.

Двічі ворог атакував харчове підприємство у Сумах. Другий удар противник завдав, коли рятувальники почали працювати над ліквідацією пожежі.