Удар по критичній інфраструктурі Харкова, вибухи на Хмельниччині: що відомо про атаку 30 травня
У ніч на 30 травня окупанти вкотре атакували Україну дронами й ракетами. Потужно відпрацювала ППО. Втім, на жаль, не минулося без ворожих влучань і постраждалих.
Росія запустила "Шахеди" й ударила ракетами з Ту-95МС та С-300/С-400. Усе, що відомо про цю комбіновану атаку агресора, передає 24 Канал.
Зверніть увагу Летюча смерть: що відомо про ракети Х-101, якими Росія атакувала Україну 30 травняДо речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
Росія атакувала "Шахедами" й ракетами: скільки збила ППО
Близько 23 години Повітряні сили повідомили про ворожі "Шахеди". Згодом написали про одразу кілька груп російських дронів-камікадзе.
О 00:39 військові сповістили, що зафіксовано виліт 4 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья".
Про першу групу крилатих ракет у Сумській області Повітряні сили повідомили о 03:51. Уже через 10 хвилин – про ще одну. Тривога тривала до 05:15.
Командувач Повітряних сил повідомив, що вночі окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по військових об'єктах та критичній інфраструктурі України з застосуванням 8-ми зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Харківщині, 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область) та 32 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з Приморсько-Ахтарська та мису Чауда.
Повітряний напад агресора відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи й підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою збито 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА "Shahed-131/136" у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей,
– заявив Микола Олещук.
Удар по Харкову: є постраждалі
Близько 2 години ночі окупанти вкотре атакували Харків. У місті пролунала серія вибухів.
Голова ОВА Олег Синєгубов о 02:13 повідомив, що ворог завдав щонайменше 5 ударів, частина з них – по населених пунктах Харківського району.
Зокрема, у Малоданилівській громаді пролунали 5 вибухів. Про це заявив голова ОТГ Олександр Гололобов. Зазначив, що окупанти завдали ударів по громаді.
Попередньо, окупанти обстріляли Харківщину за допомогою С-300 з території Бєлгородської області.
Близько 3 ночі Синєгубов повідомив, що 2 людей зазнали осколкових поранень, одна – гостра реакція на стрес. Пошкоджені вікна житлових будинків. Спалахнула пожежа на об'єкті газової інфраструктури.
Згодом посадовець уточнив, що ворог завдав ударів також по Малій Данилівці. Є влучання в будівлю ферми, виникла пожежа. Інформація про постраждалих не надходила.
Загалом по місту й області армія Росії випустила 8 ракет з території Бєлгорода,
– заявив Синєгубов.
Мер Харкова повідомив, що був удар по критичній інфраструктурі одного з районів міста. На місці прильоту пожежа, перебитий газогін, постраждали й навколишні будинки, – багато вибитих вікон. Вранці буде поквартирний обхід.
Внаслідок нічного прильоту маємо 4 постраждалих,
– написав Терехов о 03:52.
Вибухи на Хмельниччині: під ударом Старокостянтинів
Під час масштабної тривоги через загрозу від російських дронів чули вибухи біля Старокостянтинова. Про це повідомляли моніторингові та місцеві спільноти. Те ж саме сталося трохи пізніше під час ракетної атаки.
Суспільне Хмельницький писало про звуки вибухів у регіоні о 02:38. А про повторні вибухи – о 03:35. Монітори зазначали, що "Шахеди" у кілька хвиль рухалися до Старокостянтинова.
По ворожих безпілотниках і ракетах активно працювали сили ППО.
Уже зранку голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін розповів, що в межах Хмельницької області сили ППО ЗСУ знищили понад 10 ворожих цілей.
Через ворожу атаку в одному з міст області частково відключено електропостачання. Усі відповідні служби працюють, вживаються заходи з відновлення електроенергії,
– написав він.
Тюрін також зазначив, що інформації щодо травмованих та пошкодження майна не надходила.
На Дніпропетровщині збили 7 "Шахедів"
Голова ОВА повідомив, що вночі оборонці неба збили над областю 7 "Шахедів". Зокрема, у Криворізькому, Синельниківському, Павлоградському і Дніпровському районах.
Через падіння уламків в останньому пошкоджені приватний будинок та лінія електропередач,
– розповів Сергій Лисак.