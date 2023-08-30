"Під надійним захистом наших оборонців": на Черкащині та Миколаївщині відпрацювала ППО

Цієї ночі російські військові вкотре масовано атакували Україну. Зокрема, на Черкащині вдалося збити ворожу ракету. Сили протиповітряної оборони відпрацювали і на Миколаївщині.

Минулося без постраждалих. Про терористичну атаку окупантів пише 24 Канал.

Дивіться також Уламки ракет впали на будинки, є постраждалі: кадри наслідків атаки на Київщину

ППО збила російську ракету в Черкаській області

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі

З півночі до ранку Черкащина була на тривозі та з постійною загрозою ракетних обстрілів. Утім під надійним захистом наших оборонців, наголосив Ігор Табурець.

Силами ППО над областю було збито російську ракету. Люди не постраждали. Руйнацій теж немає. І це найголовніше,

– підкреслив посадовець.

Читайте також Удар дронів по Житомирщині: пошкоджено інфраструктурний об'єкт та залізничне полотно

На Миколаївщині теж працювала ППО

Вранці Віталій Кім розповів, що на території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано.

Працювала ППО, результати – згодом,

– зазначив очільник ОВА.

Скільки ракет і дронів знищили наші захисники

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що знищено всі 28 крилатих ракет та 15 із 16-ти ударних безпілотників у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.

Усього зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі: