"Під надійним захистом наших оборонців": на Черкащині та Миколаївщині відпрацювала ППО

30 серпня 2023, 09:06
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Ігор Табурець

Цієї ночі російські військові вкотре масовано атакували Україну. Зокрема, на Черкащині вдалося збити ворожу ракету. Сили протиповітряної оборони відпрацювали і на Миколаївщині.

Минулося без постраждалих. Про терористичну атаку окупантів пише 24 Канал.

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ППО збила російську ракету в Черкаській області

З півночі до ранку Черкащина була на тривозі та з постійною загрозою ракетних обстрілів. Утім під надійним захистом наших оборонців, наголосив Ігор Табурець.

Силами ППО над областю було збито російську ракету. Люди не постраждали. Руйнацій теж немає. І це найголовніше,
– підкреслив посадовець.

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На Миколаївщині теж працювала ППО

Вранці Віталій Кім розповів, що на території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано.

Працювала ППО, результати –  згодом,
– зазначив очільник ОВА.

Скільки ракет і дронів знищили наші захисники

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що знищено всі 28 крилатих ракет та 15 із 16-ти ударних безпілотників у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.

Усього зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі:

  • 28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95мс з Каспію та району Енгельса.
  • 16 "Шахедів" – з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).
Автор: Юлія Лобурак