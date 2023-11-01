Летіли групами, розділялися по 1 – 2 "Шахеди", – Ігнат розповів деталі нічної атаки

У ніч на 1 листопада росіяни вкотре масовано обстріляли Україну. Для цього використали "Шахеди" та одну ракету Х-59. Це вже не вперше, коли противник застосовує саме таку комбінацію для обстрілів.

Більшість повітряних цілей вдалося знищити протиповітряній обороні. Про це 24 Каналу повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, зауваживши, що були випадки падінь уламків.

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Деталі нічної атаки на Україну

Ракети класу "Х" – це основні ракети тактичної авіації, які останнім часом використовують російські окупанти. Вони мають різні модифікації, зокрема з оптичною головкою наведення – вона може летіти фактично як "Ланцет". Нею керують за допомогою камери.

Ворог використовує 1 – 2 ракети Х-59 і "Шахеди". Від кількох одиниць і до 20, як сьогодні. Це не є якесь поєднання, ворог просто виконує свої завдання, які запланував щодо ураження тих чи інших об'єктів,

– зазначив Юрій Ігнат.

Уже відомо, що за ніч було знищено 18 із 20 ударних безпілотників. Є кілька випадків падінь уламків у певних областях. Зокрема, велику кількість засобів росіяни направили на Полтавську область.

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Збили сили ППО й ракету Х-59. Зауважимо, що це дозвукова ракета, яку можна знищувати зенітно-ракетними комплексами, авіацією і навіть мобільними групами.

"Нічна атака тривала ще з вечора минулої доби та закінчилась аж під ранок. Так, противник запустив "Шахеди" у різних напрямках з двох сторін: із Курської області та Приморсько-Ахтарська, Краснодарського краю. Звідти вони летіли групами і розлітались по 1 – 2 "Шахеду", аби охопити якомога більше регіонів", – розповів речник ПС.

У такий спосіб хотіли провести таку собі розвідку боєм. Справді, будь-який "Шахед" направлений на ціль, це небезпечний баражуючий боєприпас, який може завдати багато шкоди. Але розвідувальну функцію, зокрема оминання систем ППО та пошук слабких місць, він виконує також.

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