Свідомий воєнний злочин: у ЦПД пояснили, якими ракетами Росія вдарила по Києву

У ніч на 24 квітня Росія здійснила масовану ракетну атаку на Київ. Для удару Кремль використав неточні ракети "Іскандер М/К" та північнокорейські KN-23, які можуть відхилятися від цілі на велику відстань.

За ніч окупанти запустили 70 ракет різних типів та 145 далекобійних дронів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на керівника Центру протидії інформації Андрія Коваленка.

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Якими ракетами Росія атакувала столицю України

Кремль використав балістичні ракети "Іскандер M/K" та ракети з КНДР KN-23. Вони є доволі неточною зброєю та можуть відхилятися на понад 100 метрів. Водночас росіяни заявляють, що такий показник складає лише 10 метрів.

Унаслідок російської атаки загинуло 8 людей, десятки госпіталізовані, серед них – діти. У Святошинському районі столиці зруйновані житлові будівлі. З 25 квітня у Києві оголосять день жалоби в памʼять про жертв.

Керівник ЦПД додав, що саме через відхилення ракет Росія використовує касетну частину і шрапнель з розльотом на 100 метрів для вбивства цивільних людей.

Фактично удари такими балістичними ракетами по містах і житлових районах – це свідомий воєнний злочин. Бо росіяни точно знають, які вади є в такій зброї, і гарантовано розуміють, що б‘ють по цивільних,

– написав Коваленко.

У Defense Express підкреслили, що Росія провела додаткові роботи з KN-23 для досягнення нею більшої точності та надійності. Раніше майже у кожній другій спробі росіян використати цю ракету вона розпадалася в повітрі та могла відхилятися на 1,5 кілометра.

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Тепер зміни, які були внесені в ракету фахівцями Кремля, дозволяють окупантам активніше застосовувати KN-23 для ударів по своїм цілям, зокрема по житлових масивах та мирному населенню.

На початку цього року з'явилася інформація про "начинку" ракети з КНДР. Її уламки вирізняються червоним від іржі кольором металу, а також низькою якістю зварювання. У цих ракетах також використовуються західні компоненти з кількох країн – елементи американського, нідерландського, швейцарського та британського виробництва.