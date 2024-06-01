Влучними пострілами знищили майже всі "Шахеди": у Сухопутних військах показали, як збивали цілі

У ніч проти 1 червня окупанти масовано атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед" і ракетами різних типів. У Сухопутних військах показали, як українські захисники збивали ворожі цілі.

Відео опублікували пресслужба ДПСУ, а також командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк. Загалом українські захисники збили 46 "Шахедів" із 47 запущених ворогом, передає 24 Канал.

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Як військові збивали вночі "Шахеди"

Павлюк повідомив, що під час нічної масованої атаки ракетами й дронами-камікадзе підрозділи ППО Сухопутних військ ЗСУ знищили щонайменше 15 ударних БпЛА типу Shahed 131/136. Зокрема, відбивали атаку бійці 38-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ опублікував коротке відео, на якому показав роботу українських зенітників. Своїми влучними пострілами вони знищували ціль за ціллю. Лише бійці 38-го зенітного ракетного полку уразили 7 цілей.

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У Держприкордонслужбі також опублікували кадри, як ворожі ударні безпілотники збивали прикордонники. Зокрема, захисники неба в складі мобільної вогневої групи прикордонників Одеського загону поцілили у ворожий БпЛА, який був запущений з кримського мису Чауда.

Прикордонники влучно відпрацювали зі стрілецької зброї, і вже за кілька хвилин від щільного вогню уражений дрон розлетівся на друзки та впав у море.

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Росія масовано атакувала Україну 1 червня