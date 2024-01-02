Дайте зброю, і ми поховаємо цей шматок, – Данілов висловився про масований удар по Україні

Росія вранці 2 січня завдала масованого ракетного удару по Україні. Більшу частину ворожих повітряних об'єктів знищила протиповітряна оборона нашої держави, однак загроза обстрілу з боку Росії лишається постійно.

Водночас щоб нівелювати цю загрозу потрібно знищити кремлівський режим, який наразі панує у країні-агресорці. Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, передає 24 Канал.

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Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Секретар РНБО зауважив, що тільки системне, послідовне і методичне знищення путінського утворення – найкраща гарантія безпеки для України та світу. Зокрема, одразу після цього зникнуть ракетні загрози для мирних міст.

Дайте Україні зброю і ми поховаємо цей шматок…

– написав Данілов.

Він також сказав, що український народ боровся й буде боротися, скільки б ракет не летіло в нашому небі.

"Немає сили, яка могла б нас зупинити, поки не будуть помщені всі 514 вбитих українських дітей, полеглі захисниці й захисники, кожна безневинна закатована українська душа. Все повернемо сторицею!", – підкреслив секретар РНБО.

Він також подякував захисникам українського неба, рятувальникам, лікарям і енергетикам – всім, хто сьогодні став на спротиву російським терористичним атакам та ліквідації наслідків ворожого обстрілу.

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