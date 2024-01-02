Дайте зброю, і ми поховаємо цей шматок, – Данілов висловився про масований удар по Україні
Джерело:Олексій Данілов
Росія вранці 2 січня завдала масованого ракетного удару по Україні. Більшу частину ворожих повітряних об'єктів знищила протиповітряна оборона нашої держави, однак загроза обстрілу з боку Росії лишається постійно.
Водночас щоб нівелювати цю загрозу потрібно знищити кремлівський режим, який наразі панує у країні-агресорці. Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, передає 24 Канал.
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Данілов відреагував на масований ракетний удар по УкраїніЗверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.
Секретар РНБО зауважив, що тільки системне, послідовне і методичне знищення путінського утворення – найкраща гарантія безпеки для України та світу. Зокрема, одразу після цього зникнуть ракетні загрози для мирних міст.
Дайте Україні зброю і ми поховаємо цей шматок…
– написав Данілов.
Він також сказав, що український народ боровся й буде боротися, скільки б ракет не летіло в нашому небі.
"Немає сили, яка могла б нас зупинити, поки не будуть помщені всі 514 вбитих українських дітей, полеглі захисниці й захисники, кожна безневинна закатована українська душа. Все повернемо сторицею!", – підкреслив секретар РНБО.
Він також подякував захисникам українського неба, рятувальникам, лікарям і енергетикам – всім, хто сьогодні став на спротиву російським терористичним атакам та ліквідації наслідків ворожого обстрілу.
Зеленський висловився щодо атаки українських міст
- Володимир Зеленський заявив, що цього дня росіяни запустили майже сто ракет різних типів. Щонайменше 70 ракет з них збито, майже 60 – у районі Києва.
- Президент також зазначив, що вже третю добу наші воїни ППО роблять неймовірну роботу. А саме Patriot та інші системи протиповітряної та протиракетної оборони допомагають рятувати сотні життів щодня і щоночі.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що цього ранку було застосовано 10 "Кинджалів", 70 ракет типу Х-101, та 3 "Калібри". Наші захисники знищили всі "Кинджали", "Калібри" і 59 ракет Х-101/Х-555/Х-55.