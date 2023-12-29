Скликання засідання Радбезу через атаку Росії: звернення направила Україна й 30 країн-членів

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна разом з країнами-союзниками просить скликати екстренне засідання Радбезу ООН. Причиною стала масована атака на Україну.

Росіяни вночі та зранку запускали по країні ракети різного типу, в тому числі й "Кинджали". Також окупанти застосовували дрони-камікадзе.

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Реакція МЗС України

Дмитро Кулеба повідомив, що звернення для скликання Радбезу ООН вже направили до Еквадору – країни, що наразі там головує.

Україна разом із трьома десятками держав-членів ООН звернулася до Еквадорського Головування із запитом на скликання екстреного засідання РБ ООН щодо ракетної та дронової атаки Росії, яка призвела до великої кількості цивільних жертв та руйнувань цивільної інфраструктури,

– зазначив міністр.

Масована атака по Україні

Вночі 29 грудня Росія розпочала наймасштабнішу за кількістю повітряних цілей атаку на Україну. Всього в просторі країни зафіксували 158 ворожих ракет та дронів-камікадзе. Силам ППО вдалося ліквідувати 27 "Шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

В Україні, за даними обласних військових адміністрацій, щонайменше 31 загибла людина та 148 поранених внаслідок ворожої атаки. Прильоти зафіксували у Києві, Львові, Харкові, Запоріжжі, Одесі, Дніпрі та інших населених пунктах.

Під час атаки повітряний простір Польщі порушив невідомий літальний об'єкт – згодом стало відомо, що це була російська ракета. Вона перебувала у польському небі приблизно три хвилини, після чого повернулася в Україну. Президент Польщі Анджей Дуда обговорив це питанням з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Джо Байден відреагував на масовану атаку та зазначив, що цей інцидент є яскравим нагадуванням світові, що мета Путіна залишається незмінною. Він прагне знищити Україну і підкорити її народ. Саме тому президент США наголосив на потребі ухвалення пакета допомоги Конгресом.

Під час масованої атаки Кулеба у бомбосховищі провів розмову з представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем. Україні вдалося домовитися про поставки додаткових систем ППО. Також Боррель запевнив, що Євросоюз намагається прискорити поставки обіцяних артилерійських снарядів.