"Україна повинна отримати всю допомогу вже зараз": реакція світу на російську атаку 29 грудня

У ніч на 29 грудня Росія здійснила масовий обстріл українських міст. Світові лідери відреагували на атаку росіян по Україні та зазначили, що обстріли цивільної інфраструктури є воєнним злочином.

Зокрема, вони закликати пришвидшити надання Україні допомоги. 24 Канал зібрав реакції світових лідерів на масштабну атаку по українських містах.

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Реакція світових лідерів

Пані посол США в Україні Бріджіт Брінк наголосила на тому, що важливо надавати Україні фінансування на тлі російських обстрілів.

Це те, що українці побачили на своїх телефонах сьогодні вранці: мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах, через те, що Росія обстрілює всю країну ракетами. Україна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свободу від такого жаху у 2024 році,

— зауважила вона.

Крім цього, вона додала скріншот зі статистикою повітряних тривог.

Реакція Бріджіт Брінк на атаку по Україні / Скриншот з мережі Х

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс також відреагував на обстріли окупантів по Україні та зазначив, що наша держава має отримати всю фінансову та військову допомогу вже зараз.

Російські терористи продовжують масовані обстріли українських міст. Ще раз - Україна повинна отримати всю військову та фінансову допомогу ЗАРАЗ, це єдиний спосіб зупинити війну та атаки на цивільні об'єкти. Повна солідарність з Україною в цей важкий час,

— наголосив він.

Едгарс Рінкевичс підтримав Україну після атаки 29 грудня / Скриншот з мережі Х

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Силінія заявила, що їх держава продовжить наполегливо працювати над тим, щоб Україна отримувала всю необхідну підтримку.

Підтримка прем'єр-міністерки Латвії / Скриншот з мережі Х

Мартін Харріс, посол Великої Британії в Україні, наголосив на підступності дій російських окупантів та зазначив, що атака на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином.

Сьогодні вранці Росія здійснила чергові підступні атаки по всій Україні. Є повідомлення про обстріли пологового будинку, житлових будинків, торговельних центрів та залізничних станцій — у цей святковий сезон. Атака на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином,

— зазначив він.

Мартін Харріс про воєнний злочин Росії / Скриншот з мережі Х

Російську атаку на мирні українські міста та на її цивільну інфраструктуру засудили і у Міністерстві закордонних справ Естонії.

У повідомленні дипломатичного відомства йдеться про те, що Естонія категорично засуджує нелюдські напади Росії на Україну, які зруйнували пологовий будинок, школи та будинки людей. В дипустанові наголосили на тому, що світ повинен підтримати перемогу України та притягнути Москву до відповідальності за злочини, скоєні в Україні.



Естонія засудила атаку Росії на українські міста / Скриншот з мережі Х

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська також не оминула підступну атаку росіян на Україну. Вона зазначила, що "мої думки з хоробрим народом України після сьогоднішнього ранкового масованого ракетного удару Росії по Києву, Харкову, Одесі та інших містах".

За її словами, варто зробити все можливе, аби допомогти нашій державі перемогти у цій війні та зупинити російську терористичну агресію.

"Ці злочини не будуть забуті", — написала вона.

Світлана Тихановська відреагувала на обстріли України / Скриншот з мережі Х

Атака російських окупантів на Україну 29 грудня: основні новини