Є системність: за якою тактикою Росія обстрілювала Україну вранці 7 лютого

Зранку 7 лютого російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Є певна системність в атаках ворога. Загарбники використовують декілька хвиль атак.

Спочатку росіяни використовують дрони, а згодом – крилаті та балістичні ракети. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський.

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"Системність полягає у тому, що ворог використовує декілька хвиль атак. Спочатку застосовує дрони. Ми це бачили, коли кілька хвиль БпЛА залітало на наші південні та східні регіони. Вони використовують балістику і ракети С-300, переформатовані під стандарт земля-земля, по наших східних прифронтових регіонах і південних, завдаючи ударів", – пояснив він.

Окупанти використовують одночасно крилаті та балістичні ракети для завдання ударів по всій території України.

Стала тактика ворога

Сергій Грабський зазначив, що є стала тенденція у діях росіян. Ракети та "Шахеди" маневрують, можуть змінювати курс. Вони змінюють напрямки, можуть відвертати увагу сил ППО, викликати вогонь по них. Ворог запускає хвилю ракет, по них відпрацьовують системи ППО. За статистикою, на одну повітряну ціль треба використати дві – три ракети.

У такий спосіб перша хвиля має на меті насамперед завдати ударів по наших об'єктах. А також виснажити наявні запаси ракет, систем ППО, щоб наступна хвиля, на думку противника, летіла вже на об'єкти, які не можуть бути прикриті комплексами протиповітряної оборони,

– сказав військовий експерт.

Удари по енергетичній інфраструктурі

Є думка, що зараз загарбники планують зосередити удари на енергетичну інфраструктуру. Зокрема, внаслідок атаки на Київ частина столиці залишається без світла. Однак насправді ворог зараз намагається завдати ударів по різних об'єктах на території України.

Сказати, що вони зосередилися на енергетичній інфраструктурі, буде трошки неправильно. Ворог зараз намагається завдати ударів по різних об'єктах на території України, включаючи і промислові об'єкти, і військові об'єкти, і об'єкти критичної інфраструктури. Але немає такого акценту, як це було, наприклад, минулого року,

– підкреслив Грабський.

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