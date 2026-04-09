У Зеленського розкрили, чого добивається Росія ударами вдень
- Росія завдає ударів по Україні вдень, щоб здійснювати економічний та психологічний тиск.
- Ціллю атак є змусити українців переривати роботу та налякати європейців можливістю війни на їхній території.
Російські окупанти завдавали ударів по Україні вдень. У такий спосіб ворог хоче одночасно здійснювати економічний та психологічний тиск.
Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк зауважив 24 Каналу, що загарбники хочуть, щоб українці не могли працювати. Також росіяни хочуть ще більше налякати кількістю жертв.
"Тобто вони вважають, що якщо у такий спосіб битимуть вдень, то будуть мати і додатковий психологічний, і економічний тиск. Тому що люди будуть змушені закінчувати роботу та йти в бомбосховище і так далі. Тому ці імітаційні роботи МіГ та інших, які постійно змушують працювати сирени, мають психологічний та економічний розрахунок", – пояснив він.
За словами посадовця, Росія не вибудовує складні схеми, а бере кількістю грошей, нахабства. Ударами вдень по європейській країні ворог намагається вплинути на українців економічно, а на європейців – психологічно. Зокрема, щоб Європа побачила, як може бути, якщо росіяни підуть на них війною.
Зверніть увагу! Ексспівробітник СБУ Іван Ступак припустив, чому росіяни здійснюють масовані атаки вдень. Окупанти атаку розтягнули атаку 3 квітня майже на пів доби – приблизно з 11-ї вечора до 11-ї дня. За його словами, загарбники могли свідомо бити довше, щоб тиснути не лише на цивільних, а й на виснаження української ППО.
Масована атака по Україні 3 квітня: головне
Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами 3 квітня. Зокрема, під ударами опинилася Київщина. Мовиться про Обухівський, Бучанський і Фастівський райони. Одна людина загинула у Бучанському районі. У Фастівському – постраждала ще одна.
Також Росія вдарила по Коростеню Житомирської області. Загинула 70-річна жінка. Ще 7 людей отримали поранення.
Крім того, вибухи лунали у Чернігові. У Полтавській області є пошкодження цивільної інфраструктури. Росіяни скинули вибухівку з БпЛА на маршрутку в Херсоні, були постраждалі. Російський безпілотник вдарив по ТРЦ в центрі Сум. Харків також був під атакою. Через падіння уламків "Шахеда" спалахнула пожежа.