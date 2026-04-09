У Зеленського розкрили, чого добивається Росія ударами вдень

Російські окупанти завдавали ударів по Україні вдень. У такий спосіб ворог хоче одночасно здійснювати економічний та психологічний тиск.

Радник Офісу Президента України Михайло Подоляк зауважив 24 Каналу, що загарбники хочуть, щоб українці не могли працювати. Також росіяни хочуть ще більше налякати кількістю жертв.

"Тобто вони вважають, що якщо у такий спосіб битимуть вдень, то будуть мати і додатковий психологічний, і економічний тиск. Тому що люди будуть змушені закінчувати роботу та йти в бомбосховище і так далі. Тому ці імітаційні роботи МіГ та інших, які постійно змушують працювати сирени, мають психологічний та економічний розрахунок", – пояснив він.

За словами посадовця, Росія не вибудовує складні схеми, а бере кількістю грошей, нахабства. Ударами вдень по європейській країні ворог намагається вплинути на українців економічно, а на європейців – психологічно. Зокрема, щоб Європа побачила, як може бути, якщо росіяни підуть на них війною.

Зверніть увагу! Ексспівробітник СБУ Іван Ступак припустив, чому росіяни здійснюють масовані атаки вдень. Окупанти атаку розтягнули атаку 3 квітня майже на пів доби – приблизно з 11-ї вечора до 11-ї дня. За його словами, загарбники могли свідомо бити довше, щоб тиснути не лише на цивільних, а й на виснаження української ППО.

