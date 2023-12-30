Можливості є: коли росіяни можуть завдати нового масованого удару

У п'ятницю, 29 грудня, росіяни масовано атакували Україну. По українських містах випустили 158 цілей. Однак у Росії є ще чимало ресурсів для нових атак.

Окупанти, попри санкції, мають можливості для виробництва нових ракет. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, пояснивши, коли росіяни можуть завдати нового удару.

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Масований удар може повторитися

В останні місяці росіяни постійно били "Шахедами" та балістичними ракетами по різних містах України. Вони летіли з різних напрямків, в різній кількості, різними маршрутами. Очевидно це, воно було спрямовано на те, щоби знайти розташування зенітно-ракетних комплексів.

Зібрану інформацію використали під час атаки по Україні 29 грудня, випустивши сумарно

На мій погляд, зважаючи на те, скільки засобів вони змогли накопичити, не завдаючи удари по Україні протягом майже трьох місяців, то варто очікувати найближчим часом повторення такого масованого ракетного удару,

– наголосив Попович.

Нагадаємо, торік росіяни масовано обстрілювали Україну і 29, 30, 31 грудня і в новорічну річ.

Якщо проводите паралелі в історії, цілком можливо, що вони можуть нам зробити такий "новорічний подарунок". Я не буду казати, що це обов'язково буде, просто порівнюю з минулим роком, – зауважив Попович.

На жаль, у росіян залишаються ракети, і їх здатні виготовляти. Попри накладені санкції, окупанти отримують потрібні компоненти для виробництва зброї, якою атакуватимуть Україну.

За даними Повітряних сил станом на початок грудня, у росіян є близько 900 високоточних далекобійних ракет. Тож потужності для нових масованих ударів у росіян є.

"Я б закликав би не жити, відповідно до того, що воно там може вдарити, оскільки від нас це не залежить. Треба слідкувати за сигналами тривоги і на них реагувати", – наголосив військовий експерт.

Росія надалі може виробляти ракети

В Інституті вивчення війни повідомили, що Росія навмисно накопичувала різні ракети протягом осені 2022 – початку зими 2023 року, щоб створити комплексний масований удар.

Я тут далекий від думки, що це була помста за "Новочеркаськ", збиття Су-30 та Су-29, які були збиті. Це не було помста, оскільки подібний удар міг готуватися лише дуже ретельно, протягом тривалого часу,

– підкреслив Попович.

Атака 29 грудня була комбінованою різними типами ракет: крилатими, балістичними та аеробалістичними. Зокрема, аеробалістичні ракети Х-22 мають дуже серйозну руйнівну силу. На жаль, їх неможливо збити, тими засобами, які зараз є в Україні.

Оперативні деталі та наслідки ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Крім того, запускали і "Шахеди".

"На превеликий жаль, били, очевидно, по тих місцях, які не були прикриті відповідними зенітно-ракетними комплексами, які здатні збивати подібні повітряні цілі. Якщо казати про збиття крилатих ракет, то наша система ППО спрацювала дуже добре", – наголосив Денис Попович.

Протягом всіх цих ракетних обстрілів цього року і торік сили протиповітряної оборони, мобільні групи отримали неабиякий досвід. Були випадки, коли збивали всю сотню ракет, яку окупанти випускали по території України.

Масована атака 29 грудня: коротко