Ракетні удари по Миколаєву та Павлограду: все, що відомо про нову масовану атаку по Україні

Ввечері 18 жовтня та вночі 19 жовтня Росія атакувала Україну ракетами та дронами-камікадзе. На жаль, у деяких регіонах є влучання.

Зокрема, ворог вдарив по Дніпропетровщині та Миколаєву. Все, що відомо про вечірні та нічні атаки по Україні – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Росія атакувала дронами-камікадзе

Російські окупанти в ніч на 19 жовтня атакували Україну 6 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 3 дрони-камікадзе.

Павлоград зазнав атаки

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Пізно ввечері 18 жовтня російські терористи вдарили по Павлограду, що на Дніпропетровщині. Внаслідок ракетної атаки є руйнування на інфраструктурному об'єкті. На щастя, люди неушкоджені.

Обстріл Дніпропетровщини

Вночі 19 жовтня російський ворог бив по Нікопольщині. Двічі поцілив по Марганецькій громаді та ще раз – по Мирівській.

Загалом на територію району прилетіло майже три десятки артилерійських снарядів. Наразі триває обстеження ураженої місцевості. Втім, минулося без загиблих та постраждалих.

Над Кривим Рогом знищили ворожу ракету

Під ранок 19 жовтня військові з ПвК "Схід" збили над Криворізьким районом ракету.

Ракетний удар по Миколаєву

О 00:55 Миколаїв зазнав ракетного удару. Внаслідок цього виникла пожежа неексплуатуємої складської будівлі на території одного з підприємств.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки. Минулося без постраждалих.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич уточнив, що внаслідок удару вибиті вікна щонайменше у трьох багатоквартирних будинках. Пошкоджень у приватному секторі наразі не зафіксовано. Працівники адміністрації району ще оглядають територію.

У МВС наголосили, що на Миколаївщині внаслідок ворожої атаки ліквідовано пожежу непрацюючої складської будівлі на площі 40 квадратних метрів.

БПЛА атакував Суми

У Сумах внаслідок удару безпілотника виникла пожежа у двоповерховій будівлі на площі 100 квадратних метрів. Загоряння ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

На Донеччині пошкоджено будівлю навчального закладу

У Покровському районі Донеччини внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю навчального закладу.

Окупанти атакували Херсонщину

18 жовтня близько 20:00 окупанти обстріляли Херсон. Один зі снарядів поцілив по приватному будинку. Травмовано двох чоловіків. Одного з них рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку.

Також ввечері ворожі війська з артилерії атакували село Ольгівка Бериславського району. Там травмовано 47-річного місцевого жителя. Усіх потерпілих госпіталізовано.



Наслідки обстрілу Херсонщини / фото прокуратури



Окупанти вдарили по Херсонщині / фото прокуратури

Повітряні сили прокоментували масовану атаку

З 20:00 18 жовтня по 5:00 19 жовтня окупанти атакували Україну балістичними ракетами Іскандер-М, ударними БпЛА типу "Shahed", керованими авіаційними та зенітними ракетами.

Загалом в ударі по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об’єктах зафіксовано 17 засобів повітряного нападу:

5 балістичних ракет Іскандер М;

1 зенітна керована ракета С-300;

1 керована авіаційна ракета Х-59;

1 крилата ракета (тип уточнюється);

9 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Атаковано об’єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Силами та засобами ППО було знищено 4 повітряні цілі: