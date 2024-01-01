Масовані атаки по Україні: військовий експерт пояснив, які завдання ставить Путін

Російські окупанти масовано атакують Україну ракетами та "Шахедами". Кремлівський диктатор Владімір Путін ставить своїм військам певні завдання.

Часто робити такі масовані обстріли ворог не зможе. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

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Завдання окупантів

Ігор Романенко зазначив, що загарбники здійснюють стратегічну наступальну операцію, тому застосовують авіацію для підтримки цих дій. Також Путіна дуже розлютили новини про втрати літаків, великого десантного корабля тощо.

Ми знаємо, що Путін дуже болісно реагував на знищення за останній тиждень декількох літаків, навчального катера, великого десантного корабля. Такі втрати його дуже роздратували. На мою думку, це помста,

– сказав він.

Крім того, Путін сподівається зламати дух українців, щоб підштовхнути їх тиснути на керівництво України щодо перемовин з Росією на умовах Путіна. Зокрема, про легітимність окупації.

На жаль, у росіян є ресурс ракет, "Шахедів". Однак не настільки великий, щоб влаштовувати такі атаки проти України дуже часто.

Також за майже два роки повномасштабного вторгнення в окупантів суттєво зменшилась кількість стратегічних бомбардувальників. Вони намагаються застосовувати тактичну авіацію, але вона не настільки потужна.

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