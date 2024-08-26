Феноменальна робота, – авіаексперт розповів, якими засобами захисники збивали російські ракети

У понеділок, 26 серпня, Росія масовано атакувала Україну. Країна-терористка випустила більш як 100 ракет різного типу та близько сотні "Шахедів".

Це був один з найбільших ударів – комбінований. Авіаційний експерт Костянтин Криволап у розмові з 24 Каналом розповів, якими засобами українські військові збивали ворожі цілі.

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Як оборонці неба збивали російські ракети

У мережі опублікували відео, на якому закарпатський 650-й окремий зенітний кулеметний батальйон ЗСУ зі стрілецької зброї збивав крилату ракету Х-101 на межі Закарпатської та Львівської областей.

Використання таких засобів – це дійсно чудо. Якщо казати про системи Skynex або навіть Gepard (зенітні установки – 24 Канал), вони пристосовані, аби збивати такі цілі. Але те, що зараз роблять хлопці – це феноменальна робота, щось таке неймовірне,

– наголосив Костянтин Криволап.

Також, за його припущенням, до збиття російських цілей могли бути також долучені винищувачі F-16, які нещодавно прибули в Україну. Їх, імовірно, використовували в західних регіонах. Однак офіційного підтвердження наразі немає.

Якою зброєю Росія атакувала Україну

Під час атаки 26 серпня ворогом, імовірно, було застосовано: