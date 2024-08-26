Феноменальна робота, – авіаексперт розповів, якими засобами захисники збивали російські ракети
У понеділок, 26 серпня, Росія масовано атакувала Україну. Країна-терористка випустила більш як 100 ракет різного типу та близько сотні "Шахедів".
Це був один з найбільших ударів – комбінований. Авіаційний експерт Костянтин Криволап у розмові з 24 Каналом розповів, якими засобами українські військові збивали ворожі цілі.
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Як оборонці неба збивали російські ракети
У мережі опублікували відео, на якому закарпатський 650-й окремий зенітний кулеметний батальйон ЗСУ зі стрілецької зброї збивав крилату ракету Х-101 на межі Закарпатської та Львівської областей.
Використання таких засобів – це дійсно чудо. Якщо казати про системи Skynex або навіть Gepard (зенітні установки – 24 Канал), вони пристосовані, аби збивати такі цілі. Але те, що зараз роблять хлопці – це феноменальна робота, щось таке неймовірне,
– наголосив Костянтин Криволап.
Також, за його припущенням, до збиття російських цілей могли бути також долучені винищувачі F-16, які нещодавно прибули в Україну. Їх, імовірно, використовували в західних регіонах. Однак офіційного підтвердження наразі немає.
Якою зброєю Росія атакувала Україну
Під час атаки 26 серпня ворогом, імовірно, було застосовано:
- крилаті ракети Х-101/55, запущені 6 бортами Ту-95 з району Саратовської області та Каспійського регіону;
- крилаті ракети ЗМ14 "Калібр", запущені з акваторії Чорного моря;
- можливо, керовані авіаційні ракети різних типів з акваторії Азовського моря, Сумської та Бєлгородської областей;
- крилаті надзвукові ракети Х-22 з 6 бортів Ту-22М3 з території Курської області;
- балістичні ракети 9М723 ОТРК "Іскандер-М"/КN-23;
- аеробалістичні надзвукові ракети Х-47М2 комплексу "Кинджал" з Липецької області;
- БпЛА типів "Шахед" та "Гербера".