Користуються нестачею: як росіяни пристосували свої ракетні атаки до можливостей ППО

Росія 5 – 6 серпня здійснила чергову масовану атаку майже всіма засобами, що мала в арсеналі, – зокрема крилатими ракетами – Х-101, Х-555, гіперзвуковими "Кинджалами" та іншими типами ракет, а також безпілотниками "Шахед". Українська ППО відпрацювала достатньо ефективно, збивши 100% "Шахедів", 85% "Калібрів" та 65% решти ракет.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначив, що окупанти постійно намагаються підвищити ефективність своїх ударів ракетами та "Шахедами". І іноді їм вдається прорвати українську ППО. Про це він розповів 24 Каналу.

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Ціляться туди, де немає ЗРК Patriot

Коваленко зазначив, що жодна протиповітряна оборона не може гарантувати стовідсоткове збиття ракет та дронів.

Водночас росіяни свої ракети "Кинджал" спрямовують туди, де немає ЗРК Patriot. Ці системи зараз закривають Київ та Київську область, і ворог це знає. І останнім часом не використовує по центральному регіону України ракети, які може збивати Patriot.

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Проте окупанти, на його думку, спрямовували ракети К-22, П-800 "Онікс", "Іскандер-М" саме на ті регіони України, де немає Patriot – зокрема на Одесу та Одеську область, саме коли вони обстрілювали портову інфраструктуру та зернові хаби.

"Росіяни користуються тим, що в Україні поки що, на жаль, є нестача повноцінної ешелонованої ППО, яка може забезпечити збиття усієї номенклатури російських ракет", – наголосив Коваленко.

Росіяни під час масованих атак 5 серпня та проти ночі 6 серпня запустили 70 засобів повітряного нападу. 57 з них ліквідовані Повітряними силами ЗСУ.

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Доведеться почекати

При цьому за умови військової підтримки України з боку партнерів, будь-яке постачання відповідної зброї допоможе створити ешелоновану ППО. До того отримання Україною 3 – 4 зенітно-ракетних комплексів збільшить ефективність нашої ППО.

Що стосується закриття повітряного простору України, то цього доведеться дуже довго чекати. Але для того, щоб забезпечити певне закриття неба над містами-мільйонниками, для початку потрібно хоча б 5 батарей ЗРК Patriot. Далі – формування малого та середнього радіуса дій комплексами і повне закриття "ешелону".

"У 2023 та 2024 роках ми, на жаль, не зможемо сформувати такий тип ППО", – резюмував Олександр Коваленко.

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