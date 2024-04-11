Масована атака цивільної інфраструктури України: Путін цинічно пояснив, чому обстріляв об'єкти

Російська армія 11 квітня завдала масованого удару по цивільній інфраструктурі України, зокрема уразивши й енергооб'єкти. Владімір Путін цинічно прокоментував дії своїх військових.

Диктатор заявив, що це, мовляв, відповідь за удари по російських енергетичних об'єктах. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Путін цинічно прокоментував обстріл цивільної інфраструктури

Очільник Кремля під час зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі заявив, що на "удари України по енергооб'єктах Росії Москва змушена була відповідати". Таким чином Путін пояснив, чому під час нічної атаки 11 квітня його армія завдала удару по цивільній інфраструктурі нашої держави.

При цьому російський диктатор заявив, що його країна "утримувалася від подібних обстрілів в зимовий період". Путін пояснив це нібито "гуманними міркуваннями" до українців, щоб "не залишити без електрики лікарні та школи". Хоча обстріли енергооб'єктів траплялися також і взимку.

Крім того, Путін заявив, що удари по об'єктах енергетики України – це "частина демілітаризації". На думку диктатора, це нібито має "вплив на український військово-промисловий комплекс". Глава Кремля також зухвало заявив, що він начебто "готовий до мирного врегулювання", але "без нав'язування йому позицій, які не ґрунтуються на реаліях".

Росіяни завдали масованого удару по енергооб'єктах

Росія вночі й вранці 11 квітня масовано атакувала Україну дронами типу "Шахед" та ракетами різних типів. Цього разу основною ціллю окупантів були об'єкти енергетичної інфраструктури.

Внаслідок обстрілу під удар загарбників потрапили об'єкти генерації та системи передачі в Одеській, Львівській, Харківській, Запорізькій та Київській областях.

Під час атаки ворог обстріляв дві теплоелектростанції ДТЕК. На щастя, обійшлося без жертв і загиблих. Водночас Трипільська ТЕС у Київській області була повністю зруйнована окупантами.

Варто зазначити, що цього разу ворог для атаки ТЕС застосував новітню ракету типу Х-69. Таким чином це показало зміни у тактиці застосування зброї для атаки окупантами.

Трипільську ТЕС, яку повністю зруйнували окупанти можна вважати цивільною інфраструктурою. Адже від її роботи повністю залежить наявність світла та води у будинках громадян Київської області.