Росіяни нарощували зусилля: у чому особливість нічного обстрілу України

Росіяни обстріляли Україну в ніч на 30 травня. ППО вдалось збити 7 з 11 крилатих ракет та 32 шахеди. Окупанти використали комбіновану атаку та поступово нарощували сили.

Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що спершу росіяни для атаки запустили шахеди, а потім застосували ракети зі стратегічної авіації. Українське ППО збиває повітряні цілі завдяки радянським літакам.

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Особливість атаки

За словами Романенка, росіяни спершу запустили ударну групу шахедів, потім вони нарощували зусилля сучасними та точними ракетами Х-101 зі стратегічних літаків Ту-95. Для того, щоб це збивати, Україні потрібні зенітно-ракетні комплекси з протиракетними можливостями, а саме Patriot.

"Зараз беремо старі радянські комплекси, додаємо старі американські ракети й відбувається масштабування зенітного комплексу, який працює успішно по низьковисотних цілях. Завдяки цьому є розширені можливості боротьби з шахедами", – пояснив військовий експерт.

Поповнення боєприпасів для ППО

Пані посол України при НАТО Наталія Галібаренко розповіла, що станом на сьогодні триває робота "на всіх рівнях" стосовно потенційних поставок Patriot . Ті країни, які мають Patriot, окрім США, мають одиниці таких систем і вимушені зважати на свої можливості з погляду власної національної безпеки.

Романенко розповів, що українське ППО отримало боєприпаси до зенітно-ракетних та зенітно-артилерійських комплексів. Шахеди ж є низьковисотними цілями, їх знищують системи Gepard, Skynex та зенітні гармати.

Для протидії потрібно додати сучасніші літаки, які у нас є лише в проєктах. Поки старими радянськими літаками все ж ми збиваємо, – зазначив військовий експерт.

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