Потужна зброя, – Черник припустив, чи можуть російські ракети "Циркон" переламати хід війни

Росія 7 лютого вчинила чергову масовану атаку України. Аналітики припускають, що ворог застосував для удару по Києву гіперзвукову ракету "Циркон". Росіяни позиціонують її як новітнє озброєння.

Військовий експерт Петро Черник сказав 24 Каналу, що є сумнівним використання противником цієї найновішої ракети морського базування. "Циркон" можуть випустити із стратегічних ракетоносців підводного типу, проте підводних човнів в акваторії Чорного моря тоді точно не було.

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Це не якась "вундерваффе"

Проте він зазначив, що можуть бути нюанси. Росіяни могли б адаптувати ці ракети до берегового комплексу "Бастіон". Ракета П-800 "Онікс" застосовується саме з цієї пускової установки.

Я б не казав, що це (ракета "Циркон" – 24 Канал) якась "вундерваффе" чи щось надзвичайне,

– наголосив військовий експерт.

На сьогодні проти України вже застосовано понад 8 тисяч ракет стратегічного значення. Це, на думку Черника, щось безпрецедентне щодо так званого "ракетного шквалу". Більше використовувалось тільки у часи Другої світової війни у 1944 – 1945 роках, коли 27 тисячами ракет Фау-1 і Фау-2 нацисти засипали Велику Британію.

Однак те, що росіяни потенційно вдалися саме до такого кроку, є ознакою, що із штатним ракетним озброєнням у них, на правду, проблеми.

Водночас не варто вважати, що це не потужна зброя. Це доволі потужна, серйозна зброя. Але це не означає, що вона здатна переламати хід війни для росіян,

– підкреслив Петро Черник.

Він додав, що попри це, у росіяни немає цих ракет у великій кількості.

Ракета "Циркон" Гіперзвукова крилата ракета дальність до 600 кілометрів. Ракета має швидкість польоту – 10 – 11 тисяч кілометрів на годину, а максимально його висота – 28 тисяч метрів. "Циркони" призначені для ліквідації кораблів та наземних об'єктів, а головною їхньою перевагою росіяни вважають велику швидкість на маршевій ділянці, яка складає до 9 Маха.

Масований обстріл України 7 лютого: що відомо