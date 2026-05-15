У Росії є слабкі місця, – авіаексперт сказав, якою має бути відповідь на масштабну ворожу атаку

Президент України Володимир Зеленський доручив Силам оборони України та спеціальним службам підготувати формати відповіді на російську атаку 13 – 14 травня. На території Росії є низка важливих об'єктів, по яких потрібно завдавати ударів.

Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський зауважив 24 Каналу, що у Росії є слабкі місця. Їх можна подолати шляхом комбінованих атак.

Які можливості має Україна?

Анатолій Храпчинський підкреслив, що за перший квартал 2026 року Україна завдала стільки успішних ударів по Росії, скільки минулого року загалом. Тому Україна спроможна відповідати на удари ворога. Ймовірно, кількість таких атак тільки зростатиме.

Є низка підприємств на території Росії, які важливі для України. Зокрема, у Московському регіоні, де розташовані Дубна, Раменське, Корольово. Там сконцентровані основні підприємства тактичного ракетного виробництва.

Туди потрібно бити балістикою, тому що Росія суттєво покращила свої спроможності на цьому напрямку щодо захисту протиповітряної оборони. Все одно є слабкі місця, які можна подолати шляхом використання комбінованих атак, як це робить Україна зараз. Є достатньо засобів для того, щоб завдавати таких ударів, але є куди рухатися і покращувати,

– наголосив авіаексперт.

За його словами, попереду дуже багато роботи. Зокрема, потрібно збільшувати обсяги виробництва ударних можливостей, переходити до виготовлення, запуску і роботи шляхом масштабування балістичних ракет і так далі.

Зверніть увагу! Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко зауважив, що в України з'явились нові можливості бити в тил росіян. Зокрема, мовиться про російську логістику, склади, аеродроми, командні пункти, ППО і так далі. Зокрема, раніше Україна могла завдавати ударів на відстань від 50 до 200 кілометрів переважно за допомогою застосування західних зразків озброєння, а зараз наші ударні дрони-камікадзе можуть працювати на ці глибини.

Вибухи в Росії: останні новини

Вночі 14 травня ЗСУ знищили низку важливих цілей росіян на окупованих територіях і Бєлгородщині. Зокрема, українська армія уразила зенітний ракетний комплекс "Тор" у районі Старого Оскола та радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби "Ястреб" у районі Новосьоловки Бєлгородської області Росії.

Вночі та зранку 15 травня російські Рязань, Таганрог та Єйськ зазнали масштабної дронової атаки. Відповідно до кадрів, які поширюють у мережі, у Рязані прилетіло по місцевому НПЗ. Над об'єктом підіймався стовп чорного диму, там виникла масштабна пожежа. Також місцеві бідкалися, що в місті падав нафтовий дощ, це свідчить про викид нафтопродуктів в атмосферу після ударів по НПЗ.

Внаслідок атаки у Єйську над містом здійнявся дим у районі військового аеродрому. Там базується 859-й Центр бойового застосування та перенавчання льотного складу морської авіації ВМС Росії. Також там розміщений комплекс НИТКА – це спеціальна наземна система, яка імітує палубу авіаносця та використовується для тренувань палубної авіації.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що палав НПЗ Росії "Рязанський". Він входить до п'ятірки найбільших нафтопереробних заводів у Росії. Також розтрощили ворожі кораблі, склади.