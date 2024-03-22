Удар по будинках у Хмельницькому: зросла кількість жертв, з-під завалів врятували дівчину

Вночі ворог цинічно завдав масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, у Хмельницькій області було уражено інфраструктурі об'єкти, є руйнування домівок місцевих мешканців.

На жаль, повідомляється, що кількість жертв внаслідок удару по Хмельниччині зросла. На місці працюють відповідні служби, що допомогають місцевим долати наслідки атаки.

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Наслідки атаки по Хмельницьку

Вночі 22 березня російські війська під час масованої атаки на різні регіони України завдали удару й по Хмельницькій області. Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин розповів, що були влучання, а також жертви.

Жахливий ранок. Маємо пошкодження обʼєктів інфраструктури. Пошкодження житлових будинків. Є загиблі і постраждалі серед цивільних,

– написав чиновник.

Спочатку повідомлялося про одного загиблого, однак згодом Олександр Симчишин написав, що кількість жертв зросла до двох. Також відомо про щонайменше 7 поранених у Хмельницькому. У поліції повідомили, що патрульні спільно з екстреними службами допомагають людям, долають наслідки ворожих обстрілів.

Попри роботу сил ППО ЗСУ, російські терористи вдарили по житловому масиву. Загинуло 2 людей. Щирі співчуття рідним. Вічна Памʼять загиблим. 5 людей поранено, 2 госпіталізовано,

– зазначив мер міста.

Наслідки удару по будинках у Хмельницькому: дивіться відео

На щастя, з-під завалів приватного будинку вдалося врятувати 21-річну дівчину. Вона була півтори години на зв'язку телефоном. Постраждалу госпіталізували, надається необхідна допомога. Момент порятунку молодої дівчини потрапив на відео.

Порятунок дівчини з-під завалів будинку: дивіться відео

Що відомо про атаку на Україну