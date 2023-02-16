Терористичні війська Росії вночі 16 лютого вкотре завдали ракетного удару по Україні. Всього росіяни випустили понад 30 високоточних ракет.

Цього разу Росія завдала комбінованого ракетного удару по Україні. На відміну від попередніх обстрілів, цей ракетний удар російські окупанти здійснили пізно вночі.

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Перед обстрілом росіяни здійснили розвідку позицій ППО України

Ракетному обстрілу передувала розвідка позицій українських засобів протиповітряної оборони. Перед обстрілом росіяни змінили тактику застосування свого далекобійного ракетного озброєння.

Напередодні окупанти застосовували повітряні кулі з кутовими відбивачами та розвідувальні безпілотники для виявлення місць розгортання українських систем ППО, щоб підвищити ефективність своїх ракетних ударів.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни починають застосовувати хвильові атаки, в яких комбінують дрони Shahed і ракети різного типу базування та спрямування.

До такої тактики Росія вдалася через високу ефективність ППО України.

Росія атакувала Україну: що відомо на цей момент

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що всього Росія застосувала 16 лютого 36 ракет. Росіяни здійснили пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, а також керованих авіаційних у проміжку між 01:40 до 03:45. Також окупанти використали одну протикорабельну ракету.

Росіяни випустили по Україні:

12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/555,

8 крилатих ракет морського базування "Калібр",

12 крилатих протикорабельних ракет повітряного базування Х-22,

3 керовані авіаційні ракети Х-59/31,

одну протикорабельну ракету "Онікс".

Росіяни атакували Україну з району окупованого Мелітополя і Курська, також акваторії Каспійського та Чорного морів. Силами та засобами ЗСУ було знищено 14 крилатих ракет та 2 керовані авіаційні ракети.

Частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об'єкти критичної інфраструктури. В України немає вогневих засобів, які здатні знищувати цей тип російських ракет.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак інформував, що росіяни влучили в об'єкти на Півночі та Заході України, а також у Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

У Львівській області підтвердили, що 3 ракети влучили у критичний об'єкт. Також російські військові атакували об'єкт інфраструктури в Кропивницькому районі. У Кременчуці Росія влучила двома ракетами Х-22 по НПЗ.