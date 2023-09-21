Пробуватимуть нову тактику: у розвідці сказали, чи очікувати ще ударів по енергетиці

Під ранок 21 вересня російські окупанти масовано атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування. Ворог намагається проводити розвідку для нових ударів по об'єктах української енергетики.

Про це 24 Каналу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Він зауважив, що росіяни не припиняли ударів по енергетичній інфраструктурі України.

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Ворог буде пробувати нову тактику

Андрій Юсов зазначив, що Росія давно намагається проводити розвідку, однак Україна цьому протидіє. Також ворог накопичував озброєння та буде пробувати нову тактику.

Удари по енергетичній інфраструктурі не нові. Вони не припинялись. Але сьогодні був масований удар. Можемо говорити про те, що деякі паузи були з використанням ракетних озброєнь. Тобто ворог накопичував і буде пробувати нову тактику,

– констатував він.

Разом з об'єктами енергетичної інфраструктури були удари і по іншій цивільній інфраструктурі України. Загарбники продовжують намагання підірвати українську економіку.

"Зрозуміло, що чим ближче до зими, тим українська енергетика буде більше під загрозою. Це зрозуміло для нас та багатьох у світі. Тому більше засобів протиповітряної, протиракетної оборони, більше зусиль для захисту українського неба", – наголосив представник ГУР МО.

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