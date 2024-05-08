Крилаті ракети залетіли з Росії та Чорного моря: ворог здійснює чергову повітряну атаку

Перед початком доби 8 травня стало відомо від моніторингових каналів про зліт стратегічних бомбардувальників ворога. Повітряні сили згодом підтвердили небезпеку від Ту-95МС та повідомили про ймовірні пуски ракет.

В українське небо ракети (найімовірніше, Х-101) залетіли о 4 годині ранку. Повітряну тривогу поступово оголошували, починаючи зі східних областей, та зрештою вона охопила всю територію нашої держави.

Раніше повідомляли, що Росія вивела ракетоносій "Калібрів" у Чорне море: у ЗСУ розповіли подробиці

Ракетна атака ворога 8 травня: що відбувалося

04:17, 08 травня ПС інформують про нові ракети + крилата ракета з півдня в районі Баштанки Миколаївської області, вектор руху на Кривий Ріг. + ракета в Черкаській області у напрямку Кам'янки. 04:12, 08 травня Ракети змінюють курс Крилата ракета з півдня змінила напрямок на Кропивницький. Ще одна крилата ракета з півдня у Миколаївській області, вектор руху на Кривий Ріг, пишуть ПС. 04:01, 08 травня Ракети в небі Повітряні сили написали: ракета в районі Білопілля Сумської області, курс південно-західний.



Також крилата ракета з півдня у Миколаївській області у напрямку Кіровоградської області, як додали ПС. Можливо, якраз і мовиться про "Калібр". 03:55, 08 травня Тривога в усій Україні Тим часом повітряна тривога вже охопила всю Україну. Монітори пишуть, могли щойно запустити "Калібри" (ПС раніше писали, що ворог вивів у море один носій). 03:50, 08 травня Імітаційні пуски Оскільки так і не було інформації від Повітряних сил щодо ракет, попередня інформація моніторів могла свідчити про імітацію пусків ворогом. А проте реальний пуск міг відбутися пізніше і ракети все ще можуть прилетіти. 02:50, 08 травня Повітряна тривога Повітряна тривога охопила майже всю Україну, окрім західних областей. 02:20, 08 травня Пуски ракет Також монітори, наразі без підтвердження від Повітряних сил, написали про пуски крилатих ракет з району аеродрому "Енгельс" у Саратовській області Росії. 02:00, 08 травня Злетіли Ту-95МС Після 23 години 7 травня у моніторингових каналах почали з'являтися повідомлення про зліт щонайменше трьох Ту-95МС з "Оленьї". Із зауваженням, що якщо виліт бойовий, то о 3 – 4 ранку вони вийдуть на пускові рубежі, тобто до 5 години можна очікувати ракети в нашому повітряному просторі.

Окрім ракет, Сили оборони змушені битися і проти "Шахедів" цієї ночі. Декілька груп залетіли з північного та південного напрямків, створили загрози на Сумщині, Полтавщині та в інших регіонах.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Одразу звернімо увагу, що попередня масована ракетна атака Росії на Україну відбувалася 27 квітня. Тоді ворог цілеспрямовано намагався знищити або бодай ушкодити енергетичні та газові об'єкти нашої інфраструктури.