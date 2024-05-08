Крилаті ракети залетіли з Росії та Чорного моря: ворог здійснює чергову повітряну атаку

8 травня 2024, 04:00
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Перед початком доби 8 травня стало відомо від моніторингових каналів про зліт стратегічних бомбардувальників ворога. Повітряні сили згодом підтвердили небезпеку від Ту-95МС та повідомили про ймовірні пуски ракет.

В українське небо ракети (найімовірніше, Х-101) залетіли о 4 годині ранку. Повітряну тривогу поступово оголошували, починаючи зі східних областей, та зрештою вона охопила всю територію нашої держави.

Раніше повідомляли, що Росія вивела ракетоносій "Калібрів" у Чорне море: у ЗСУ розповіли подробиці

Ракетна атака ворога 8 травня: що відбувалося

04:17, 08 травня

ПС інформують про нові ракети

+ крилата ракета з півдня в районі Баштанки Миколаївської області, вектор руху на Кривий Ріг.

+ ракета в Черкаській області у напрямку Кам'янки.

04:12, 08 травня

Ракети змінюють курс

Крилата ракета з півдня змінила напрямок на Кропивницький. Ще одна крилата ракета з півдня у Миколаївській області, вектор руху на Кривий Ріг, пишуть ПС.

04:01, 08 травня

Ракети в небі

Повітряні сили написали: ракета в районі Білопілля Сумської області, курс південно-західний.

Також крилата ракета з півдня у Миколаївській області у напрямку Кіровоградської області, як додали ПС. Можливо, якраз і мовиться про "Калібр".

03:55, 08 травня

Тривога в усій Україні

Тим часом повітряна тривога вже охопила всю Україну. Монітори пишуть, могли щойно запустити "Калібри" (ПС раніше писали, що ворог вивів у море один носій).

03:50, 08 травня

Імітаційні пуски

Оскільки так і не було інформації від Повітряних сил щодо ракет, попередня інформація моніторів могла свідчити про імітацію пусків ворогом. А проте реальний пуск міг відбутися пізніше і ракети все ще можуть прилетіти.

02:50, 08 травня

Повітряна тривога

Повітряна тривога охопила майже всю Україну, окрім західних областей.

02:20, 08 травня

Пуски ракет

Також монітори, наразі без підтвердження від Повітряних сил, написали про пуски крилатих ракет з району аеродрому "Енгельс" у Саратовській області Росії.

02:00, 08 травня

Злетіли Ту-95МС

Після 23 години 7 травня у моніторингових каналах почали з'являтися повідомлення про зліт щонайменше трьох Ту-95МС з "Оленьї". Із зауваженням, що якщо виліт бойовий, то о 3 – 4 ранку вони вийдуть на пускові рубежі, тобто до 5 години можна очікувати ракети в нашому повітряному просторі.

Окрім ракет, Сили оборони змушені битися і проти "Шахедів" цієї ночі. Декілька груп залетіли з північного та південного напрямків, створили загрози на Сумщині, Полтавщині та в інших регіонах. 

Важливо! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Одразу звернімо увагу, що попередня масована ракетна атака Росії на Україну відбувалася 27 квітня. Тоді ворог цілеспрямовано намагався знищити або бодай ушкодити енергетичні та газові об'єкти нашої інфраструктури.

  • Понад 30 ракет різних типів летіли, серед них 9 крилатих Х-101/Х-555, 8 "Калібрів" та 2 крилаті "Іскандер-К". 21 повітряну ціль Протиповітряній обороні вдалося знищити.
  • Решта завдала збитків в Івано-Франківській, Львівській та Дніпропетровській областях об'єктам генерації електроенергії.
Автор: Олесь Друкач