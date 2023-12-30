Яка ціль масованої ракетної атаки по Україні: Яковенко назвав задум Путіна

Росіяни 29 грудня завдали наймасованішого ракетного удару по Україні впродовж останніх місяців. Внаслідок російського терору напередодні Нового року загинули 30 мирних українців та понад 160 отримали поранення.

Зазвичай Кремль намагається виправдати чи пояснити цинічні вбивства людей, проте цього разу, мабуть, навіть у пропагандистів закінчилися аргументи. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав 24 Каналу, чому влада країни-агресора мовчить про масовану атаку по Україні.

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Асиметрична війна

Росія веде політику терору та вбивств цивільних людей в Україні. Попри те, що з воєнного погляду немає жодного сенсу в постійному вбивстві мирних українців, в ударах по мирних містах, житлових будинках та цивільній інфраструктурі.

Сказати їм (російському керівництву – 24 Канал) нічого, всі слова сказані,

– мовив Яковенко.

Україна знищує великий десантний корабель "Новочеркаськ" у Феодосії, 5 бомбардувальників Су-34, а Росія вбиває 26 цивільних громадян.

Ось особливість цієї війни. Україна знищує військові об'єкти, а Росія – мирних людей. Така асиметрична війна,

– зазначив російський опозиційний журналіст.

Владімір Путін однією з цілей так званої "сво" називає денацифікацію. У хворій уяві диктатора мирні мешканці України – нацисти. Очевидно, очільник Кремля поступово намагається реалізувати цю ціль – знищити всіх українців.

Денацифікація – система заходів зі звільнення економіки, політики, культури, ЗМІ та юриспруденції Німеччини та Австрії від впливу та наслідків націонал-соціалізму після Другої світової війни. Також це поняття використовується російською пропагандою як привід для вторгнення в Україну.

Російський диктатор маніакально фанатіє від "сакральних дат", тому, наприклад, обстріли України чи наступи на фронті росіяни пов'язують зі святами або важливими історичними датами.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Минулого року окупанти 31 грудня завдали потужного удару по житловій та цивільній забудові України. Цього року ворог здійснив обстріл дещо раніше – 29 грудня.

"Я не впевнений, що напередодні Нового року не буде приблизного того ж самого. Я думаю, що у росіян гидка й підла натура, тому вони можуть спробувати зіпсувати людям свято", – додав Яковенко.

Масована атака по Україні 29 грудня