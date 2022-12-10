Відновлюються дуже важко, – Світан припустив, коли може бути наступна ракетна атака

Росія була змушена передислокувати свої стратегічні бомбардувальники з аеродрому в Енгельсі. Однак це ніяк не впливатиме на ухвалення рішень щодо здійснення масованих обстрілів.

Так, стратегічні бомбардувальники можуть рухатися на понад 10 тисяч кілометрів, тобто вони можуть виконувати бойові завдання з російського Мурманська по наших територіях. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Утім, тут виникає низка інших питань, зокрема щодо підготовки цілей та певних маршрутів руху ракет – вони можуть бути змінені. Ба більше, є велике питання у доцільності цих масованих ударів.

Річ у тім, що навіть остання масована ракетна атака 5 грудня з військової точки зору вже є абсолютно недоцільною. На думку Світана, якби рішення щодо ракетних атак ухвалювали б військові, то останнього обстрілу могло б і не бути.

По-перше, кількість ракет у росіян таки скінчена, відновлюються вони дуже важко. По-друге, доцільність,

– пояснив військовий експерт.

За його словами, якщо система протиповітряної оборони збиває понад 50% ракет, то їх просто недоцільно використовувати. Отже, тут складно спрогнозувати саме політичну складову в наказі завдати масованого ракетного удару, адже з військової точки зору навіть обстрілу 5 грудня не мало б вже бути.

"Це вже як політичне керівництво Росії ухвалить рішення. Вони можуть поставити завдання до нуля випустити всі ракети, які мають і військові виконають наказ", – зауважив полковник запасу ЗСУ.

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Тож, ймовірно, російські загарбники можуть завдати ще кілька масованих ракетних ударів приблизно такого ж рівня – не більше ніж 100 ракет з періодичністю 1 атака на 2 тижні. Ба більше, окупанти продовжать нищити нашу критичну інфраструктуру.

Найімовірніше, якщо вони й підготуються до якоїсь атаки, то вона буде через 7 – 10 днів,

– припустив Світан.

Крім того, він додав, що переміщення військових літаків у Мурманськ не вплине на ворожі атаки. Бомбардувальники можуть повернутися на той самий аеродром "Енгельс", зарядитися там та виконати пуски над Каспійським морем.

"Логістика тут дуже проста, тому саме переміщення літаків не зіграє ролі в ухваленні рішення для атаки", – підкреслив військовий експерт.

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