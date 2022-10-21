Найбільша інфраструктурна атака в історії: хто готував удари Росії по українській енергетиці

Росія масовими атаками на енергетичну інфраструктуру України намагається добитися повного вимкнення електрики. У цьому військовим Росії допомагають російські енергетики.

Про це під час брифінгу сказав Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Він наголосив, що обстріли об'єктів критичної інфраструктури України несуть в собі гуманітарний аспект.

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Атаку на енергосистему України планували російські енергетики

Це суто гуманітарний аспект. Це абсолютний терористичний акт. Він не спрямований на жодні військові цілі. Це спланований за допомогою грамотних російських енергетиків терористичний акт, який має на меті вимкнути в Україні енергосистему,

– прокоментував Харченко масові атаки росіян.

За словами радника міністра енергетики, росіяни намагаються добитися повного вимкнення електрики в Україні. "Це абсолютно прозора ситуація і яка мета тут зрозуміло. Це чистий тероризм", – додав він.

Експерт сказав, що з часів Другої світової – це найбільша інфраструктурна атака в історії людства. Він зазначив, що в часи Другої світової війни такої інфраструктури ніде не було.

"Ця найбільша атака в історії людства примушує нас вперше в історії людства зрозуміти, де край міцності. Поки ми його не знайшли", – наголосив Олександр Харченко та додав, що в Україні поки є резерв.

Росія атакувала енергетичну систему України: що відомо

З 10 жовтня Росія почала масово атакувати об'єкти критичної інфраструктури України. Ворог завдавав ракетних ударів та атакував дронами підстанції на Київщині, Харківщині, Львівщині, Вінниччині та в решті регіонів України.

Радник міністра енергетики України Олександр Харченко інформував, що російські окупанти пошкодили майже 40% електростанцій України.

19 жовтня в Офісі Президента попередили українців про те, що 20 жовтня по всій Україні буде вводитися обмеження постачання електроенергії. Аналогічні обмеження продовжилися і 21 жовтня.

Наприклад, у Києві та області зранку 21 жовтня знову розпочалися стабілізаційні відключення світла. Тож 21 жовтня оголосили, що відключення світла можливе у Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.



Що робити, якщо зникне світло / Інфографіка 24 каналу

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