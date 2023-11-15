Росія накопичує ракети для обстрілів: військовий експерт оцінив запаси ворога

Російські окупанти не відмовляються від намірів атакувати Україну. Є інформація, що росіяни накопичують ракети.

Ворог може накопичувати ракети для масованих обстрілів України. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Юрій Федоров.

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"Те, що може принести найбільше шкоди – це ракети. Скільки зараз у Росії ракет накопичено? Є інформація, що росіяни накопичують ракети. Останнім часом обстріли ракетами були порівняно невеликі. Це означає, що накопичують їх для масованих ударів", – сказав він.

Недостатньо сил та засобів

Юрій Федоров припустив, що може мовитись про тисячу ворожих ракет. У середньому така ракета має приблизно пів тонни вибухівки. Тому мовиться про приблизно 500 тонн вибухівки.

На мою думку, навіть такі цифри показують, що недостатньо сил та засобів у росіян, щоб повністю виконати ті завдання, які їм сьогодні ставить Владімір Путін. Просто не вистачає,

– вважає військовий експерт.

Також окупанти застосовують для атак по Україні "Шахеди" та інші безпілотників. Сили оборони у середньому знищують 60 – 70% таких ворожих цілей. У ворога недостатньо дронів для виконання своїх цілей у нашій державі.

Федоров про запаси ворога: дивіться відео

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