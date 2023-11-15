Росія накопичує ракети для обстрілів: військовий експерт оцінив запаси ворога
Російські окупанти не відмовляються від намірів атакувати Україну. Є інформація, що росіяни накопичують ракети.
Ворог може накопичувати ракети для масованих обстрілів України. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Юрій Федоров.
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"Те, що може принести найбільше шкоди – це ракети. Скільки зараз у Росії ракет накопичено? Є інформація, що росіяни накопичують ракети. Останнім часом обстріли ракетами були порівняно невеликі. Це означає, що накопичують їх для масованих ударів", – сказав він.
Недостатньо сил та засобів
Юрій Федоров припустив, що може мовитись про тисячу ворожих ракет. У середньому така ракета має приблизно пів тонни вибухівки. Тому мовиться про приблизно 500 тонн вибухівки.
На мою думку, навіть такі цифри показують, що недостатньо сил та засобів у росіян, щоб повністю виконати ті завдання, які їм сьогодні ставить Владімір Путін. Просто не вистачає,
– вважає військовий експерт.
Також окупанти застосовують для атак по Україні "Шахеди" та інші безпілотників. Сили оборони у середньому знищують 60 – 70% таких ворожих цілей. У ворога недостатньо дронів для виконання своїх цілей у нашій державі.
Федоров про запаси ворога: дивіться відео
Які засоби є у Росії: головне
- Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські атаки не будуть принципово відрізнятися від торішніх. Україна враховує, які засоби для атак має ворог. У росіян, як і раніше, є літаки стратегічної авіації, літаки дальньої авіації, кораблі Чорноморського флоту. Тому загроза для України є.
- Ігнат зазначив, що росіяни промацують протиповітряну оборону України, шукають слабкі та сильні сторони. Сили оборони реагують на дії ворога та роблять висновки. Наша держава підсилює ППО. Зокрема, партнери допомагають Україні адаптувати до радянських систем американські ракети. Також важливими є мобільні вогневі групи.
- Представник ГУР МО Вадим Скібіцький розповів, скільки ракет має Росія. За його словами, у Росії в запасах є приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня.