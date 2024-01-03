Удари планувалися: на що розраховані масовані атаки Росії на Україну

3 січня 2024, 20:40
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Росія 29 грудня 2023-го року та 2 січня 2024-го масовано атакувала Україну. Та ці удари готувалися і є абсолютно прогнозованими.

Про це 24 Каналу заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що країна-агресорка накопичувала певний запас ракет через те, що він вичерпався. Тож окупантам треба було фактично забезпечити виготовлення зброї, доставку та підготовку до ударів.

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"Мета, звичайно, була – це ракетний терор. Вони від цього нікуди не поділися. Передусім – це відверто терористичні удари", – наголосив Мусієнко.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Що "влаштовує" росіян

Загарбники можуть стріляти по промислових чи потенційних об'єктах оборонно-промислового комплексу. Однак це – не більшість цілей для ударів ворога.

В принципі їх "влаштовує" те, що ракети просто летять фактично по цивільній забудові й спричиняють руйнування, пошкодження житлових будинків. Передусім і для цивільного населення – це втрати,
– додав керівник Центру військово-правових досліджень.

Такими ударами, на думку Олександра Мусієнка, окупанти не можуть досягнути своїх цілей. Це показала практика двох атак ворога – 29 грудня та 2 січня.

"А цілі ставляться – передусім таким масованим терором спробувати дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію у державі на тлі певних моментів, які відбуваються", – сказав Мусієнко.

Мовиться, зокрема, про паніку серед українців щодо мобілізації та того, що чекає у майбутньому. Тепер Росія активно сприяє переживанням, зокрема, щодо того, чи вистачить засобів ППО.

"Розмови про внутрішньополітичну єдність, про те, що ж буде, про те, що ворог "сильний і наступає", про те, що десь немає снарядів. На тлі цього отримуєте ще й обстріли. Вони ж спеціально це роблять. Тому це – ще й метод психологічного терору", – наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

Коли Росія знову може вдарити

Ворог накопичив ракети для кількох ударів з такою інтенсивністю, яка є нині. Мусієнко переконаний, що окупанти найближчим часом намагатимуться застосувати всі ці ракети. Країна-агресорка сподіватиметься, що вона зможе прорвати кільце ешелонованої ППО довкола Києва та досягти більших руйнувань, збитків тощо. Або поширити географію ударів.

"Потім знову ж таки вичерпаються підготовлені до цього раунду ударів ракети. Вони підуть їх виготовляти для того, щоби через певний період часу, пару місяців, відновити свою активність у цьому плані", – припустив Олександр Мусієнко.

Ракетні обстріли росіян: аналіз

  • За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігната, росіяни 2 січня запускали ракети з різних напрямків. Вони летіли не по прямій. Ворог намагається виснажити систему ППО та досягти своїх цілей.
  • Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначив, що обстріл 2 січня був схожий на атаку ворога 29 грудня. Схожість була як у типах, так і в кількості повітряних цілей.
  • У британській розвідці повідомили, що Росія змінила тактику масованих обстрілів України. Останні удари ворога, найімовірніше, були спрямовані на оборонну промисловість України. Великі атаки росіян минулої зими були спрямовані передусім на енергоінфраструктуру.

Автор: Аліна Бурцева