Світ чекає, поки в Росії закінчаться ракети, – політолог про реакцію Заходу на масовані атаки

Ракетні удари по Україні – черговий доказ того, що Росія чинить геноцид українського народу. Однак світ належним чином не реагує на ситуацію, що склалася.

Таку думку 24 каналу висловив громадський діяч та політичний експерт Валерій Клочок. За його словами, країни Заходу зайняли доволі відсторонену позицію щодо подій в Україні.

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"Світ зайняв "страусину" позицію"

Так, лідери західних держав засуджують ракетні обстріли, які здійснює Росія. Однак при цьому вони мовчать про те, що фактично удари по Україні – це спроба знищити українське населення.

Світ зайняв "страусину" позицію. Він чекає, поки у росіян закінчаться ракети і снаряди. Світ зрозумів, що Росія не завоює Україну. Їх це влаштовує,

– зазначив Клочок.

За словами політичного експерта, є ціла низка випадків, коли країни Заходу могли б проявити набагато жорсткішу позицію.

По-перше, у середу, 16 листопада, в ООН ухвалили проєкт резолюції про права людини в окупованому Росією Криму. Однак при цьому, за словами Клочка, ООН чомусь забуває про решту українських територій.

По-друге, суд у Нідерландах обійшов увагою замовників збиття літака MH17.

По-третє, після падіння ракети у Польщі низка західних країн зайняла позицію щодо того, що ракета могла бути українською.

"Цей набір речей, які відбулися в останні кілька днів, вказує на те, що світ дуже збентежений, стурбований. Він Україні допомагає, але чекає, поки Україна сама все зробить", – зауважив політичний експерт.

Як українці сприймають НАТО після падіння ракети у Польщі

Клочок наголосив, що після інциденту з падінням ракети у Польщі НАТО виглядає "непривабливо" в очах українців. Політичний експерт вважає, що Альянс мав би застосувати статтю 4 свого статуту та ініціювати консультації з приводу загрози безпеці Польщі.

У НАТО показали себе не з кращого боку. Однак мені здається, що ця історія з ракетою не вписується в сценарій Північноатлантичного Альянсу та західного світу щодо того, як має завершитися війна,

– сказав Клочок.

За його словами, у НАТО вважають, що оскільки українці самі справляються з росіянами, то Альянсу не варто встрягати у війну. Однак у цьому полягає негативний момент, оскільки НАТО демонструє Росії, що якщо "трохи постріляти" по країні-члену Альянсу, то нічого за це не буде.

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Політичний експерт додав, що після падіння ракети у Польщі між США та Україною виникла певна неузгодженість позицій.

"Однак реакція української влади була абсолютно зрозумілою, оскільки це ми воюємо вже 9 рік, а не західний світ", – додав Клочок.

Захід боїться війни

Він зазначив, що Захід боїться війни. За словами Клочка, з людської точки зору цей страх цілком зрозумілий. Однак позиція Заходу, яка полягає у тому, аби триматися осторонь війни в Україні, не є правильною.

З початку широкомасштабного вторгнення Росія показала свою ницість, свою нікчемність і з економічної, і з військової точки зору. Загалом логічно було б припинити цю війну вже зараз,

– сказав політичний експерт.

Однак, за його словами, поки що країни Заходу не готові це зробити.

"У перемоги буде дуже багато батьків"

Він додав, що Україна вдячна Заходу за допомогу у багатьох сферах. Однак після перемоги у війні проти Росії західним країнам важливо не забути, завдяки кому це стало можливо.

"У перемоги буде дуже багато батьків. І коли лідери інших країн будуть ділити перемогу між собою, то їм не варто забувати, що її здобула для всього світу саме Україна", – наголосив Клочок.

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