Хотіли вислужитись перед Путіним, – Олевський припустив, чому Росія поновила масовані обстріли

Росія після кількамісячної паузи поновила масовані обстріли України. 2 січня ворог, зокрема, обстріляв Київ, де ушкодження від атаки зафіксовані у багатьох районах.

Водночас перерва в обстрілах, імовірно, пов'язана з тим, що Кремль намагався умовити Захід та через нього Україну розпочати переговори. Таку думку висловив 24 Каналу опозиційний журналіст, редактор видання "The Insider" Тимур Олевський, зазначивши, що приводом для поновлення обстрілів стала ліквідація Україною ворожого корабля "Новочеркаськ" у Феодосії.

До теми Наслідки були б катастрофічними, – Залужний про збиття всіх "Кинджалів", які запустила Росія

Путін є чутливим до свого рейтингу

Росіяни були змушені відповісти на втрату свого великого десантного корабля із запасом боєкомплекту, який напевно здетонував.

Була знищена військова ціль, а Владімір Путін під час виборчої кампанії є дуже чутливий до свого рейтингу. До того ж міноборони Росії імовірно хотіли вислужитися перед Путіним та показати, що вони можуть помститися за втрату такої важливої військової цілі на очах у всіх росіян,

– припустив опозиційний журналіст.

З ліквідацією "Новочеркаська", на його думку, пов'язані подальші події, а саме обстріл території України 29 грудня та атака військових цілей у Бєлгороді у відповідь – вперше така зрозуміла та пряма відповідь з боку України. А також польоти "Кинджалів" 2 січня, які закінчились фіаско для Росії, адже ракети впали у Воронезькій області.

Невідомо, чи будуть на цьому фоні продовжуватись розмови про переговори, але Путіну напевно дуже хотілося б до свого переобрання у березні сказати, що Росія "відкусила" Мелітополь, Бердянськ, Донецьк і Луганськ, і Україну змусили погодиться на це,

– зазначив Олевський.

В окупованому Криму 26 грудня українські сили атакували крилатими ракетами великий російський десантний корабель "Новочеркаськ" . Оскільки після удару по кораблю він потужно детонував, місцеві телеграм-канали зробили припущення, що "Новочеркаськ" міг привезти з Ірану партію "Шахедів".

Крім того, Кремль усіма можливим способами розгойдуватиме ситуацію в Україні, щоб необхідну для захисту країни мобілізацію перетворити на політичну акцію. Тоді буде дуже важко відрізнити цілком справедливі тривоги українського суспільства з приводу долі своїх солдатів, дітей, чоловіків та жінок, які воюють, від фейків, які намагатимуться використовувати росіяни.

"Хоча українці напевно вже навчилися відрізняти путінську пропаганду від власних політичних та суспільних цілей", – Тимур Олевський.

Що відомо про обстріли Києва 2 січня