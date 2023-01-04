Збито майже 500 ракет: у Повітряних силах розповіли, що змінилося в ударах з вересня
Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Окупанти випустили кілька тисяч ракет. Частиною з них атакували саме об'єкти енергетичної інфраструктури.
Як зазначив під час телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, у ворога змінилася тактика з осені 2022 року. Мовиться про цілі, які він тепер обирає для атак.
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ППО продовжують титанічно збивати ракети
За словами Ігната, в принципі в атаках ворога нічого не змінилося. Він усе ще підступний, небезпечний. І ми все ще закликаємо вас не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Це може врятувати вам життя.
З'явилася лише одна відчутна зміна. Тепер окупанти атакують критичну інфраструктуру, енергетичний сектор як ракетами, так і дронами. Це спостерігається з вересня минулого року.
Слід зауважити, що наші ППО удосконалюються та стають дедалі ефективнішими. Уже вдалося збити майже 500 ракет та понад 540 дронів, якими атакували енергетичну систему.
Ігнат додав, що і сьогодні, і вчора спостерігалася висока авіаційна активність уздовж лінії бойового зіткнення. У небі працюють екіпажі тактичної авіації: штурмовики, бомбардувальники, винищувачі. Усі вони займаються підтримкою наземних військ окупантів.
Росія може готувати атаку на Різдво
- Відповідну тезі озвучила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що наразі в акваторії Чорного моря відсутні ракетоносії ворога. Водночас аналіз ситуації свідчить про те, що наступний масований удар може бути запланований на 6 – 7 січня, православне Різдво.
- У розвідці наголосили, що ворог може використовувати комбінований варіант атаки. Якщо йому бракуватиме ракет для масованої атаки, то він додасть ті ж старі Х-22, а також С-300. Останніми битимуть по прифронтових районах. Також одночасно запустять ще й дрони-камікадзе.
- Водночас Вадим Скібіцький зауважив, що у росіян могло залишитися ракет на 2 – 3 масовані атаки. Це у розрахунку, що окупанти випускатимуть по 80 ракет за раз. Не варто виключати, що їх може бути більше.