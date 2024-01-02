На підготовку достатньо 4 дні: у Повітряних силах розповіли про ймовірність повторення атаки

Російські загарбники вранці 2 січня здійснили масований ракетний обстріл по території України. Внаслідок ворожої атаки постраждала цивільна інфраструктура у Києві та Харкові, є загиблі та постраждалі. У Повітряних силах відповіли, чи існує ймовірність повторного нападу.

Зокрема, російська армія значно зменшила використання ракет типу "Калібр" під час обстрілів території нашої держави. Про це в ефірі телеканалу "КИЇВ24" сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат, пише 24 Канал.

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Ймовірність повторної повітряної атаки

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Юрій Ігнат наголосив на тому, що росіяни завчасно програмують та направляють ракети, якими обстрілюють Україну. За його словами, вони налаштовують маршрут завчасно, що дає змогу окупантам завдати повторної повітряної атаки протягом найближчого часу.

Ігнат також додав, що росіяни спроможні забезпечити літаки необхідними технічними засобами, проте можуть мати проблеми з ракетами.

На підготовку 4 дні достатньо, якщо у них є певні шаблони. Ракета програмується, забивається її маршрут, де її повернути направо, де її повернути наліво, а де опуститися та вийти на удар. Це технологічний виріб, він програмується спеціалістами, тому думаю в них є можливості,

– розповів речник.

Він також підкреслив, що окупанти переходять в недоторканий запас озброєння. Ігнат розповів, що протягом останнього часу росіяни зазвичай використовують ракети типу "Х" повітряного базування, а от "Калібри" вони застосовують рідше.

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