Одна з найбільших атак по Україні: якою була тактика Путіна та чому саме зараз

Росія здійснила масований обстріл України, який тривав понад добу. Перша хвиля відбулась удень 13 травня, а друга – вночі 14 травня.

Масована атака містила в собі удари крилатими ракетами, балістичними ракетами наземного та повітряного базування, а також понад 1500 дронів. Військові та політичні експерти спеціально для 24 Каналу розібрали особливості цієї атаки Росії по Україні, пояснили, чому вона відбулась саме в цей період і чого чекати від окупантів далі.

Чому Росія розтягнула атаку на довгий час?

Майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук розповів, що в середині квітня була така подібна атака, яка почалась одного ранку та закінчилась за добу. Упродовж дня росіяни атакували Україну дронами, а потім активізувались із більшою кількістю ракет. Мета окупантів – виснажити систему ППО, виснажити наші можливості та засоби, тому вони й розтягнули атаку в часі.

До того ж є елемент психологічного впливу на суспільство, бізнес, які функціонують удень, аби підтиснути населення морально та відповісти за те, що Україна створила їм проблеми під час параду, коли Росія мусила прогнутись і просити в США встановити перемир'я. Так вони відповідають цивільному населенню, як завжди, тиснуть на наше суспільство та людей,

– зазначив майор ЗСУ.

Він продовжив, що все ж таку кількість дронів їм важко запустити одночасно, позаяк Україна суттєво впливає й на джерела виходу цих дронів, себто по аеродромах і пускових майданчиках. Неодноразово вже навіть у 2026 році Сили безпілотних систем уражали летовища в Донецькій області. У росіян є багато проблем, але одночасно й багато завдань, які вони намагаються виконати під час атак.

У чому ще були особливості атаки Росії по Україні?

Військовий оглядач Василь Пехньо зауважив, що понад 1500 дронів, які атакували Україну за одну добу, це рекорд. Її особливість у тому, що росіяни активніше використовували прикордоння. "Шахеди" проходили фактично над територією Білорусі, Молдови, Румунії. На своїй території Україна має можливість значно краще розгортати системи ППО.

"За моєю інформацією, приблизно 30% ворожих БпЛА нині знешкодили зенітні дрони. Росіяни, розуміючи це, намагаються віднайти різні тактики, й для обстрілів України використовують фактично територію суміжних країн. Україна не може збивати цілі над територією Молдови чи Румунії, а вони їх також не збивають, тому Росія часто використовує ці коридори, щоб завдавати ударів по Заходу України, – наголосив військовий оглядач.

За його словами, наприклад, Ужгород зазнав найбільшої дронової атаки під час війни. Важко шукати логіку в діях терориста, адже в переважній більшості були атаковані житлові будинки. Цей масований обстріл відбувся ще й на тлі перемовин Трампа з Сі, які відбуваються в Китаї. Так Росія хотіла показати двом лідерам наддержав, ніби вона ще теж на плаву.

Якою була мета обстрілу України на тлі візиту Трампа до Сі?

Виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов висловив думку, що Путін обстрілом України як мінімум прагнув забезпечити відповідне тло візиту Трампа до Сі та нагадати, щоб без Росії не домовлялись про Росію. Путін зараз боїться, що США та Китай дійдуть певної згоди в контурах розмови про Україну без Росії.

Китай – це та країна, яка може змусити Росію не тільки припинити вогонь, а й бути гарантом того, що Росія буде цю угоду виконувати. І тут питання в тому, хто в чиїй зоні національних інтересів перебуває, й хто головний. Путін любить обстрілювати Україну напередодні розмов із Трампом тощо. Зазвичай саме по Києву, бо тут є і західні журналісти, й посольства,

– підкреслив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента".

Він додав, що Путін поводить себе як терорист із заручниками, який вимагає виконати свої бажання та починає вбивати заручників, звинувачуючи в цьому правоохоронців. Путін намагається показати себе впливовою людиною, яка має бути теж за столом перемовин.

